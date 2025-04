"Una paura enorme": Meghan Markle svela il dramma della preeclampsia postpartum

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante il primo episodio del suo podcast Confessions Of A Female Founder, Meghan Markle si lascia andare a un'importante rivelazione sul periodo trascorso dopo una delle sue due gravidanze. La duchessa di Sussex ha infatti raccontato di aver sofferto di preeclampsia postpartum, una condizione fortunatamente rara che può verificarsi nelle neo-mamme e che può rivelarsi molto grave.

Per la prima puntata del programma - nato con la collaborazione di Lemonada Media - Meghan ha ospitato Whitney Wolfe Herd, fondatrice delle app d'incontri Bumble. Lo scopo di Confessions Of A Female Founder è proprio quello di dare voce alle donne di successo. Sia Meghan che Whitney sono madri di due bambini, perciò è stato naturale per loro parlare di figli. Proprio in questa circostanza, la Markle avrebbe parlato del suo serio problema di salute. "Abbiamo avuto esperienze simili, io e te, anche se in quel periodo non ci conoscevamo ancora. Entrambe abbiamo sofferto di preeclampsia postpartum ", ha dichiarato, senza specificare a seguito di quale delle due gravidanze sia insorto il problema di salute.

Non sappiamo dunque se la preeclampsia sia avvenuta dopo la nascita di Archie o di Lilibet. La duchessa ha però lasciato capire che l'esperienza l'ha molto segnata. "È una cosa così rara, così spaventosa. Tu cerchi di gestire tutte queste cose in privato ma il mondo non sa cosa sta succedendo. Continui ad andare avanti, soprattutto per il bene dei tuoi figli, ma queste sono paure enormi da affrontare ", ha spiegato Meghan.

La preeclampsia postpartum è una condizione seria che insorge tipicamente trascorse 48 ore dal parte. Colpisce poche donne, ma quando viene diagnosticata richiede un intervento immediato. Fra i sintomi ci sono l'aumento della pressione sanguigna e dei livelli di proteine ​​nelle urine (proteinuria). Se non curata tempestivamente può portare anche alla morte della donna.

La duchessa ha poi parlato del rapporto con i suoi figli ancora piccoli. " Siamo diventate mamme nell'ambito di una cultura pandemica e post-pandemica, dove ci è permesso lavorare da casa. Io non esco da casa per andare in un ufficio, il mio ufficio è qui. Lilibet va all'asilo solo per mezza giornata e quando torna fa un pisolino. Poi si sveglia, mi cerca, viene da me.

Sa dove trovarmi, anche se la porta del mio ufficio è chiusa. Si siede sulle mie ginocchia durante le riunioni di lavoro e questa è una cosa che non cambierei per niente altro al mondo. Non voglio perdermi questi momenti", ha dichiarato.