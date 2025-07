Melania diventa "l'agente Trumpenko". Kiev celebra la first lady Usa: ecco perchè

Social media ucraini ai piedi di Melania Trump. Tra meme e reel, la first lady Usa è diventata l’eroina del popolo di Kiev, tanto da essere definita “agente Trumpenko”. Il motivo? Risposta semplice: il ruolo chiave che avrebbe interpretato nel cambio di passo del marito Donald nei confronti della Russia.

Una teoria che troverebbe piena conferma nelle parole del leader della Casa Bianca: "Torno a casa e dico alla first lady: ‘Ho parlato con Vladimir oggi... Abbiamo avuto una conversazione meravigliosa’. Lei ha risposto: ‘Davvero? Un'altra città è appena stata colpita!’". Questo è quanto rivelato ai microfoni dei cronisti durante il suo incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Come evidenziato dal Guardian, sarebbe stata dunque Melania a sottolineare la doppiezza di Putin, spingendo il coniuge a cambiare opinione sul presidente russo. La sterzata di Washington è visibile a occhio nudo, come testimoniato dall’annuncio di invio dei sistemi di difesa aerea Patriot e l’ultimatum a Mosca di cinquanta giorni per un accordo di pace.

E gli ucraini si sono scatenati sulle piattaforme: l’agente “Melania Trumpenko” è diventata virale, con tanto di cappello a visiera larga, sguardo circospetto e una giacca con l'emblema del tridente di Kiev. "Stasera sui social network c'è molto amore per Melania Trump" la sottolineatura della rivista Business in Ukraine dopo l'annuncio Usa dei nuovi aiuti al Paese invaso.

Da sempre solidale con l’Ucraina,

nel febbraio del 2022 Melania aveva invitato i suoi seguaci a fare donazioni alla Croce Rossa in favore del popolo ucraino martoriato, sostenendo che fosse "straziante e orribile vedere persone innocenti soffrire".