Melina Frattolin, morta a 9 anni. Cosa non torna nel racconto del padre

Melina Frattolin, una bambina canadese di appena 9 anni, è stata trovata morta nello Stato di New York, a Ticonderoga, due giorni dopo che il padre, Luciano Frattolin, ne aveva denunciato la scomparsa. La notizia ha scosso profondamente sia le comunità locali che quella italiana, visto che il padre è un imprenditore di origini italiane ed etiopi, residente in Canada. Secondo quanto riferito dal New York Post, Frattolin, 45 anni, aveva allertato lo sceriffo della Contea di Warren nella serata di sabato scorso, intorno alle ore 21:58 locali, segnalando la sparizione della figlia nei pressi dell’uscita 22 della I-87 a Lake George, circa 50 chilometri dal luogo dove il corpo senza vita di Melina è stato successivamente rinvenuto.

Cosa non torna nel racconto del padre

Le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche ipotizzando inizialmente un possibile rapimento. Tuttavia, nel corso dell’indagine – come si legge in una nota diffusa sul sito della polizia – non sono emerse prove concrete che confermino l’ipotesi di un sequestro. Anzi, gli investigatori avrebbero riscontrato incongruenze significative nel racconto e nella ricostruzione temporale forniti dal padre.

Per motivi di giurisdizione, il caso è stato affidato alla polizia dello Stato di New York, che sta conducendo ulteriori accertamenti. Dopo il ritrovamento del corpo della bambina, le autorità hanno pubblicato un comunicato ufficiale ma non hanno fornito dettagli sulle circostanze del decesso, che restano al vaglio degli inquirenti.

Chi è Luciano Frattolin

È un imprenditore attivo nel settore del caffè. Secondo fonti circolate sui social, è nato da madre etiope e padre italiano, ed è cresciuto tra Gambella, in Etiopia, e Milano, prima di trasferirsi definitivamente in Canada.

La notizia della morte di Melina ha lasciato sgomente le comunità di appartenenza della famiglia, mentre le autorità proseguono con cautela le indagini per chiarire i contorni di una vicenda ancora avvolta nel