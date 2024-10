Milton in Florida: "Uragano del secolo"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'uragano Milton potrebbe essere il peggiore disastro naturale che ha colpito la Florida negli ultimi cento anni. La tempesta che in queste ore si è abbattuta sulla costa occidentale del Sunshine State con una potenza di categoria 4 su 5, «è una questione di vita o di morte, e non è un'iperbole, sarà la tempesta del secolo», ha avvertito il presidente Joe Biden.

Oltre 20 milioni di persone sono state coinvolte dall'allerta, con un ordine di evacuazione per sette milioni di cittadini, il numero maggiore dal 2017. Negli ultimi giorni le compagnie aeree hanno attivato voli extra da Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota, le aree più a rischio, mentre le autostrade sono state intasate dagli abitanti in fuga e le stazioni di servizio sono rimaste senza carburante. Inoltre, diverse città sono anche esposte al rischio di tornado in parti della Florida centrale e meridionale, fino alle Isole Keys. Solo nell'area di Tampa, dove vivono circa tre milioni di persone, l'esperto di uragani Michael Lowry ha avvertito che Milton poteva «raddoppiare i livelli dell'onda di tempesta osservati due settimane fa durante Helene», che ha causato inondazioni massicce. E a meno di un mese dal voto del 5 novembre, gli uragani stanno diventando sempre più politicizzati negli Usa. Il presidente Biden ha rimandato un importante viaggio in Germania e Africa per supervisionare la risposta federale, poiché gli sforzi di soccorso sono diventati un campo di battaglia elettorale: dopo la tempesta Helene (che ha provocato almeno 230 vittime nel Sud-Est degli Usa), Donald Trump ha affermato falsamente che i soldi del disastro erano stati spesi per i migranti. Parole che Biden ha definito «anti-americane», mentre la vicepresidente Kamala Harris ha messo in guardia dal pericolo che la disinformazione rappresenta per la risposta federale. «Non hai empatia per la sofferenza delle altre persone?», ha detto la candidata democratica durante un'intervista su Cbs attaccando il tycoon.

Biden, intanto, ieri ha sentito il governatore della Florida Ron DeSantis per essere aggiornato sugli sforzi statali, ma il politico repubblicano, secondo quanto rivelato da un suo collaboratore a Nbc News, avrebbe rifiutato le chiamate di Harris dopo Helene, e in vista del nuovo uragano. «I momenti di crisi dovrebbero essere quelli in cui chiunque si definisca un leader lascia da parte la politica e mette le persone al primo posto - ha commentato la vicepresidente - È totalmente irresponsabile ed egoista fare giochi politici invece che il lavoro che hai giurato di fare». Accuse che DeSantis ha definito «deliranti». In un'intervista a Fox News, il governatore ha assicurato che stava «sfruttando tutte le risorse disponibili, comprese quelle del governo federale» per prepararsi all'arrivo di Milton, e di essere in contatto sia con il presidente Biden sia con i funzionari della Federal Emergency Management Agency, la protezione civile americana. «Cercare di dire che la mia unica attenzione per la gente della Florida è in qualche modo egoistica è delirante», ha ripetuto, affermando che Harris «non ha alcun ruolo in questa situazione». «Lei è vicepresidente da tre anni e mezzo e io avuto a che fare con diverse tempeste sotto l'attuale amministrazione - ha proseguito - Non ha mai contribuito in alcun modo a nessuno di questi sforzi, e quindi ciò che ritengo egoistico è il suo tentativo di infilarsi nella vicenda».

Elon Musk sta usando il suo social media per diffondere notizie complottiste sugli uragani, falsità che, per i funzionari Usa, stanno ostacolando gli sforzi di assistenza.

Come riporta Politico, il patron di X, Tesla e SpaceX, ha contribuito a diffondere accuse secondo cui la Fema «ha bloccato attivamente» le donazioni alle vittime di Helene, inoltre sta «sequestrando beni e sostenendo che sono di sua proprietà». Notizie che sono state smentite non solo dall'agenzia, ma anche dagli amministratori repubblicani delle zone colpite che lodano l'assistenza di Washington.