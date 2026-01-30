Minneapolis, arrestato ex giornalista della Cnn Don Lemon

Per anni uno dei volti più noti della Cnn, Don Lemon è stato arrestato a Los Angeles dagli agenti federali. L'accusa: sarebbe entrato con le telecamere in una chiesa di St. Paul, città "gemella" di Minneapolis, dove era in corso una manifestazione anti-Ice. Il reato contestato? La legge federale vieta di impedire la libertà di culto. Lemon ha subito negato di aver personalmente preso parte alla manifestazione, ribadendo di essersi trovato sul posto in veste di reporter, così come ha riferito anche Giorgia Fort, l'altra giornalista arrestata.

"Don fa il giornalista da 30 anni, e il suo lavoro a Minneapolis è tutelato dalla Costituzione", ha detto l'avvocato di Lemon, Abbe Lowell. Molto duro l'intervento del capo dei Dem del Senato Chuck Schumer: "Questo arresto manda un messaggio oscuro per i giornalisti di tutto il mondo: se osate criticare questa amministrazione, guardatevi le spalle", ha dichiarato Schumer, "Questa non è democrazia. Questo è uno Stato di polizia, ed è puro veleno autoritario".

L'irruzione in chiesa

I manifestanti anti Ice il 18 gennaio scorso aveva fatto irruzione in una chiesa gridando "Ice out" (via l'Ice). Alcuni giorni dopo l'amministrazione ha cercato di incriminare otto persone per quanto avvenuto, incluso proprio l'ex giornalista della Cnn. Inizialmente il giudice che aveva esaminato le prove ha respinto l'incriminazione contro Lemon, autorizzando il fermo solo nei confronti di tre persone. Ma il Dipartimento di Giustizia ha ribadito la propria ferma intenzione di perseguire la sua battaglia contro Lemon, mettendo nel mirino lui e gli altri manifestanti che, a suo avviso, hanno oltrepassato il limite fra l'attività protetta dal Primo Emendamento (il diritto di manifestare) impedendo di fatto l'attività delle forze dell'ordine.

All'inizio di questa settimana, sull'onda delle proteste di piazza e di tensioni nel suo stesso partito, Trump aveva promesso un ritiro parziale degli agenti dell'Ice che pattugliano da settimane Minneapolis.

E solo ieri l'inviato speciale presidenziale a Minneapolis, Tom Homan, aveva promesso di ridurre in tempi rapidi gli effettivi federali dispiegati in città, senza rinunciare alla missione, ma "portandola avanti in modo più intelligente".

Allontanato dalla Cnn nel 2023

Tre anni fa Lemon fu allontanato dalla Cnn per commenti sessisti e ageisti. Oggi lavora come giornalista indipendente e conduce un proprio programma su YouTube.