Droga, armi e feste illegali: arrestata Miss Mondo Bolivia

Dalle passerelle di Miss Mondo al carcere il passo è stato breve. Alondra Mercado Campos, prima eletta in Bolivia nel 2020 nel celebre concorso di bellezza, è stata arrestata con l'accusa di traffico di armi. A fine novembre scorso, la polizia boliviana aveva trovato artiglieria e munizioni nella casa in cui la giovane viveva insieme al fidanzato. Ora la 22enne è reclusa nella prigione femminile di Trinidad. Oltre al traffico di armi, le viene contestato il possesso e la detenzione delle stesse. Gli inquirenti sospettano che l'ex Miss Fascino Bolivia faccia parte di un giro di spaccio di droga, guidato dal suo ragazzo, identificato con il nome di Andres Vasquez. L'uomo è fuggito subito dopo l'operazione delle forze dell'ordine presso l'abitazione della coppia e da allora è ricercato.

La vicenda

Meno di un mese fa, dopo una soffiata anonima, le forze dell'ordine boliviane hanno perquisito l'abitazione di Alondra Mercado Campos e Andres Vasquez dove hanno trovato oltre cento munizioni e un fucile AK-47. “Abbiamo informazioni precise - ha dichiarato il procuratore dipartimentale di Beni, Gerardo Balderas - e secondo i video di un cellulare l’ex reginetta di bellezza avrebbe preso parte a feste clandestine dove giravano droga e armi, le stesse che abbiamo trovato nell'appartamento" .

Chi è l'ex reginetta di bellezza

Alondra Mercado Campos è nata a Trinidad, capitale del dipartimento di Beni, nel 2001, ed è figlia di Cristian Mercado e Shirley Campos. È la maggiore di quattro sorelle e ha studiato psicologia all'Università Autonoma di Beni. La sua serie di vittorie consecutive in concorsi di bellezza è iniziata nel 2019, a soli 18 anni, quando è diventata la regina del Carnevale di Trinidad. Ogni anno, in occasione della tradizionale festa, vengono elette nove donne, ciascuna in rappresentanza della capitale di uno dei dipartimenti del Paese.

I riconoscimenti

L'anno successivo Campos è diventata Miss del dipartimento di Beni. Sempre nel 2021 è stata scelta per rappresentare il Paese a Miss Mondo. La cerimonia ebbe luogo l'anno successivo, a Porto Rico. Nel 2023 ha rappresentato la Bolivia in Miss Charm, un concorso di bellezza internazionale con sede in Vietnam. Su Instagram, dove conta 40mila follower, posta le foto dei suoi vestiti e costumi, dei viaggi in destinazioni di lusso, come Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, e immagini in compagnia del fidanzato, ora latitante, Andres Vaquez.