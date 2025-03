Missili dallo Yemen su Tel Aviv: attimi di tensione per un volo Ita Airways

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di tensione sui cieli di Israele. Un volo della Ita Airways in atterraggio a Tel Aviv è stato costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen. A stretto giro è arrivata la conferma delle forze militari israeliane. Su X l'Idf ha precisato che i due vettori sono stati intercettati prima che entrassero in territorio israeliano.

Sotto accusa sono finiti di nuovo gli Houthi dello Yemen, che da anni l'Iran è accusato di sostenere. La conferma delle Idf arriva dopo le notizie che hanno riferito delle sirene dell'allarme antiaereo tornate a suonare nel centro di Israele e a Gerusalemme.

Notizia in aggiornamento