Il mistero delle pecore: "Camminano in cerchio da più di 10 giorni"

Le telecamere installate all’interno di un allevamento cinese stanno registrando le immagini alquanto particolari di un gruppo di pecore, più di cento, che continua a camminare in cerchio senza mai fermarsi da oltre una decina di giorni. Il filmato è stato ripreso in una fattoria sita nella città di Baotou, in Cina, e più precisamente nella regione della Mongolia interna. Nessuno è riuscito fino a questo momento a dare una spiegazione al comportamento di questi animali, che non sembra avere una ragione valida alle sue spalle.

Camminano senza mai fermarsi

Il video in questione è stato pubblicato sulla pagina Twitter dal People's Daily e documenta il movimento continuo del gregge. Le pecore continuano, senza sosta, a muoversi in modo diligente, una accanto all’altra in senso orario, sia di giorno che di notte. La sua visione è abbastanza angosciante e fa pensare a dei detenuti che non hanno nulla da fare se non continuare a camminare in circolo durante l’ora d’aria, come per esempio nel dipinto 'La Ronda dei carcerati' di Vincent Van Gogh, dove i detenuti camminano in cerchio, in fila, in senso orario.

Come si legge nel tweet che accompagna il filmato, la strana marcia è iniziata lo scorso 6 novembre e da allora prosegue ininterrottamente. Alcuni esperti hanno trovato la causa in una malattia, la listeria. Si tratta di un genere di batteri, che comprende sei specie, che sono batteri Gram-positivi, che attaccano principalmente il sistema immunitario. Essi sono ampiamente distribuiti nell'ambiente e possono contaminare alimenti, come latte e i suoi derivati. E quindi anche il foraggio, magari di qualità scadente, con cui vengono nutriti gli ovini. Questi batteri possono andare a infiammare zone del cervello e provocare strani comportamenti nel malato. Secondo i media locali però gli animali starebbero benissimo e non sarebbero affatto malati.

Nessuno riesce a dare una spiegazione valida

Fatto sta che, come ha raccontato la proprietaria del gregge maratoneta, all’inizio erano poche le pecore che giravano in tondo, e poi, via via, anche le altre le hanno seguite. La donna, ovviamente stranita dal comportamento delle sue bestiole, ha spiegato alla stampa locale che, su 34 ovili ospitati nella sua fattoria, solo il gregge identificato con il numero 13 ha questo strano comportamento e si comporta in modo anomalo. Le altre continuano a fare la loro vita da pecore. In ogni caso nessuno è ancora riuscito a capire cosa stia succedendo e soprattutto perché.