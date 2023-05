Morte choc per l'attore Jeff Machado: cementato a due metri sotto terra

Era scomparso quattro mesi fa l'attore, giornalista e imprenditore Jeff Machado, 44 anni. Aveva lasciato la sua casa nella zona ovest di Rio De Janeiro, per andare a fare un provino e da quel momento nessuno lo aveva più visto. Nato nel luglio 1979 aveva raggiunto il grande successo con la telenovela Reis. Nel 1997 l'attore si era trasferito a Rio de Janeiro per partecipare a produzioni cinematografiche più importanti, per poi fare ritorno nella sua terra natale, 10 anni dopo per intraprendere la carriera da giornalista di cronaca rosa. Volubile nelle sue attività, nel 2014 era tornato nuovamente a Rio dove aveva ricominciato il lavoro di attore.

La scomparsa misteriosa

È stata la madre dell'attore, Maria das Dores, a denunciarne la scomparsa alla polizia il 27 gennaio, dopo aver ricevuto strani messaggi al telefono da parte del figlio che la rassicuravano. La donna aveva capito subito che quelli non erano stati scritti da lui. A insospettire ulteriormente la polizia, gli otto cani dell'attore, che amava come figli, ritrovati a vagare intorno alla sua villa, due di questi quasi in fin di vita. Partite immediatamente le indagini, il 7 febbraio i familiari dell'attore, coordinati con le forze dell'ordine, hanno scoperto che la password del servizio cloud del suo telefono, era stata cambiata e la posizione GPS disabilitata.

I primi sospetti

Da subito i sospetti si sono concentrati su un amico dell'attore Bruno Larrubio, ora latitante, che dopo pochi giorni dalla scomparsa, aveva cercato di vendere i beni dell'attore tra cui la sua casa e l'auto, dicendo che erano queste le volontà dell'uomo, che si era allontanato di sua volontà ma stava bene e lo aveva incaricato di questa operazione. La cosa non ha convinto nè la famiglia né gli inquirenti, che dopo ulteriori indagini si sono recati nel giardino di una proprietà a Campo Grande, a Rio de Janeiro, dove hanno concentrato le ricerche. Ci sono volute nove ore per estrarre la cassa dove era contenuto il corpo, sepolta a due metri sottoterra sotto un pavimento di cemento.

Dalle prime indiscrezioni trapelate dalla polizia, il corpo dell'uomo era legato con un filo intorno a collo e le braccia sopra la testa ed è morto probabilmente per strangolamento. Sarà però l'autopsia che stabilità le cause precise del decesso. Mistero anche sul movente che ha portato ad un gesto simile, anche se un'amica dell'attore ha rivelato che la famiglia sin da subito aveva indicato Larrubia come responsabile della scomparsa. Secondo la loro ricostruzione, l'uomo lo avrebbe uccido durante una riunione di lavoro nella sua casa, per poi occultare il cadavere con l'aiuto di un complice.

La notizia del ritrovamente ha scosso l'opinione pubblica brasiliana che amava molto l'attore, e si sospetta che la verità sul perché di questa morte deve venire ancora a galla. Per il presunto assassino è stata emessa una segnalazione internazionale, ma al momento risulta ancora latitante. La sua cattura aiuterebbe a risolvere quello che a tutti gli effetti rimane, al momento, ancora un mistero.