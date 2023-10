"Questi sono i risultati". Moni Ovadia attacca ancora Israele

Il bilancio di morti e di feriti aumenta esponenzialmente con il passare delle ore in Israele. Tra il massiccio lancio di missili e le irruzioni militari, l'attacco di Hamas ha provocato oltre 100 morti. Un'operazione di guerra senza precedenti - denominata "Alluvione al-Aqsa" - che secondo Moni Ovadia è frutto della politica cieca di Tel Aviv: "Israele lascia marcire le cose, fingendo che il problema palestinese non esiste, per cancellare la stessa idea che i palestinesi esistano; e la comunità internazionale è complice: questi sono i risultati" , l'analisi ell'intellettuale ebreo.

Dopo aver premesso che "la morte anche di una sola persona, sia essa israeliana o palestinese, è sempre una tragedia e va condannata con tutte le forze", l'attore ha messo nel mirino la politica del governo di Israele e in particolare del premier Benjamin Netanyahu dopo l'attacco missilistico di Hamas e la risposta annunciata da Tel Aviv. "Questa è la conseguenza di una politica di totale cecità, di occupazione e colonizzazione" , il parere di Ovadia: "La Striscia di Gaza non è un territorio libero, è una gabbia, una scatola di sardine: è vero che dentro non ci sono gli israeliani, ma loro controllano comunque i confini marittimi e aerei, l'accesso delle merci, l'energia, l'acqua. Non a caso l'Onu aveva già dichiarato Gaza zona 'non abitabile'" .

La situazione è vessatoria, anzi infernale, ha proseguito Ovadia: "Come ci insegna persino l'Iliade, l'assedio è una forma di guerra... e allora? A Gaza non sono forse assediati da Israele? Poi, hanno deliberatamente lasciato il governo di Hamas perché per gli israeliani la rottura inter-palestinese fra Hamas e l'Olp-Al Fatah è stata fondamentale" . L'intellettuale ha poi evidenziato che, in un tragico gioco delle parti, i miliziani di Hamas sono i miglior alleati di Netanyahu e viceversa, poichè l'uno favorisce l'altro: "Oramai è chiaro che i governanti israeliani non vogliono uno Stato palestinese, vogliono che i palestinesi vivano così, non ribellandosi e non fiatando neanche quando gli portano via l'acqua o la luce".