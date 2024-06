Muore la leggenda del surf Tamayo Perry: attaccato da uno squalo alle Hawaii

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato un vero shock il ritrovamento del corpo della leggenda del surf Tamayo Perry, conosciuto anche di aver partecipato al film I Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. A solo 49 anni il suo corpo mutilato è stato ritrovato a largo delle Hawaii senza una gamba e un braccio.

Il terribile incidente

La terribile tragedia si è verificato domenica 23 giugno a Goat Island, un’isola al largo di Oahu, Hawaii. Secondo le informazioni riportate dalla stampa locale, il surfista stava cavalcando le onde, come faceva ogni giorno, quando sarebbe stato attaccato da uno squalo che lo ha fatto cadere dalla tavola e poi attaccato provocandogli profonde ferite e staccandohli di netto un braccio e una gamba.

Avvistato il corpo, Tamayo è stato soccorso con una moto d'acqua che lo ha riportato a riva dove ad attendelo c'era un'ambulanza che ha però potuto constatare soltanto il decesso. I servizi medici di emergenza di Honolulu hanno dichiarato che Perry è stato trovato morto intorno alle 13 di domenica.

Chi era il surfista

Perry era una vera e propria istituzione nelle Hawaii. Nato a Oahu era diventato famoso per le sue performance a Pipeline, una delle località più famose al mondo per il surf, in particolare, la sua capacità di surfare nei tubi (all'interno delle onde) è diventata famosa ovunque. Aveva anche vinto nel 1999 un prestigioso premio il Pipe Masters Trials ed era sempre presente nelle riviste specializzate del settore come uno dei personaggi più iconici.

Per le sue abilità in acqua era stato spesso chiamato per alcune apparizioni nei film come in Blue Crush nel 2002 e ancora nel quarto episodio della serie I confini del mare, in Lost, Hawaii Five-0 e il più recente I pirati dei Caraibi. Dopo un incidente con una tavola da surf dove aveva riportato un importante trauma cranico, aveva lasciato il mondo dell'agonismo per dedicarsi all'insegnamento del surf e anche alla sicurezza delle spiagge.

Una leggenda

La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nella comunità dove Tamayo era molto conosciuto ed amato. Il sindaco della cittadina Rick Blangiardi ha chiesto ai fan di rispettare i desideri di privacy della famiglia di Perry e ha dedicato al surfista parole molto sentite. “ La morte di Tamayo è una tragica perdita. Era un leggendario marinaio e un membro molto rispettato del nostro team per la sicurezza oceanica.

È davvero difficile da immaginare".

Nel frattempo la zona di mare circostante è stata chiusa per sicurezza. Perry sarebbe il primo surfista ad essere morto per l'attacco di uno squalo, nonostante incidenti del genere sono molto frequenti.