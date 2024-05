Morto dopo due mesi il primo trapiantato col rene di maiale

È stato il primo paziente al mondo a sottoporsi a trapianto di rene di maiale geneticamente modificato, ma purtroppo Richard "Rick" Slayman non ce l'ha fatta, spegnendosi all'età di 62 anni. L'uomo è morto a due mesi dall'intervento che avrebbe dovuto prolungare la sua vita. A dare la notizia la famiglia e l'equipe del Massachusetts General Hospital che per tanto tempo l'ha seguito. Ancora da accertare le cause effettive del decesso.

La storia di Rick

Richard Slayman è un nome che entrerà inevitabilmente nella storia della medicina. Costretto a sottoporsi a dialisi da diversi anni per una grave patologia renale, Slayman subì un primo trapianto da donatore umano nel 2018, ma dopo soli cinque anni il rene cessò di funzionare, costringendo l'uomo a tornare nuovamente alla dialisi. Le condizioni disperate del paziente avevano quindi convinto i medici del Massachusetts General Hospital a tentare la strada, ancora tutta da esplorare, dello xenotrapianto, ossia trapiano da un'altra specie.

Gli organi destinati al trapianto sarebbero dunque arrivati da un maiale geneticamente modificato per essere compatibile con il corpo umano. Una strada controversa, ma sempre più seguita, anche a causa della difficoltà nel reperire organi umani. Basti pensare che, secondo quanto stimato dall'United Network for Organ Sharing, soltanto negli Usa più di 100mila persone sono in attesa di trapianto e più di 17 pazienti al giorno muoiono in attesa dell'organo che dovrebbe salvare loro la vita.

Lo scorso 16 marzo, dunque, Richard Slayman, considerato un paziente terminale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed ha ricevuto i reni donati dal maiale. L'uomo, che viveva nello stato del Massachusetts, aveva riposto inizialmente bene al trattamento, facendo sperare. A distanza di due mesi, purtroppo, la drammatica notizia, anche se i medici del Massachusetts General Hospital sono cauti nell'indicare le cause del decesso.

Richard Slayman è morto sabato 11 maggio. Non sarebbero però stati riscontrati dei collegamenti fra il decesso e il trapianto, o almeno non ancora.

Le dichiarazioni dell'ospedale