Morto lo chef della tv Michael Chiarello: fatale una reazione allergica

Un reazione allergica si è rivelata fatale, e così lo chef italo-americano Michael Chiarello, divenuto una celebrità negli Stati Uniti, ha perso la vita a soli 61 anni. A dare la notizia è la stessa azienda di cui era a capo Chiarello, il Gruppo Chiarello, che ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare la scomparsa dello chef.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, Chiarello sarebbe morto sabato scorso a seguito di una grave reazione allergica che ha scatenato uno shock anafilattico. Tale condizione clinica sarebbe stata fatale per lo chef, che è morto dopo ore di agonia. Per salvarlo è stato fatto il possibile. Il 61enne è stato infatti trasportato di corsa al pronto soccorso dell'ospedale di Napa, California, ma il personale medico non ha potuto fare nulla per tenerlo in vita. Chiarello si trovava in condizioni troppo critiche.

Chi era Micheal Chiarello

Michael Chiarello è nato da famiglia italo-americana e fin da ragazzo si è distinto per le sue incredibili capacità. Nel 1982 si laureò al Culinary Institute of America nel 1982, poi intraprese gli studi di Gestione dell'ospitalità alla Florida International University, laureandosi nel 1984. Solo l'anno dopo riuscì ad aprire il Grand Bay Hotel a Coconut Grove (Florida), poi il Toby's Bar e il Griglia. Nel 1985 la rivista Food & Wine lo nominò Chef dell'anno.

Nel 1986 aprì il suo primo ristorante, Tra Vigne, nella Napa Valley. Nel corso degli anni non si è mai fermato, arrivando a inaugurare oltre 10 ristoranti nella sola regione della California settentrionale. Due suoi famosi locali sono il Bottega e il Coqueta.

Chiarello, autore anche di diversi libri di cucina, è apparso molte volte il tv. Ha condotto su Food Network il programma Easy Entertaining with Michael Chiarello per 10 stagioni, a partire dal 2003, vincendo diversi Emmy. Ha poi partecipato a famose trasmissioni come Top Chef, Top Chef Masters, The Next Iron Chef, Iron Chef America e Supermarket Superstar.

Il dolore della famiglia