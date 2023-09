È morto Steve Harwell, l'ex cantante degli Smash Mouth

Steve Scott Harwell, ex cantante del gruppo rock Smash Mouth, è morto nella mattina di lunedì 4 settembre. Si è spento all’età di 56 anni nella sua casa di Boise, in Idaho. A quanto riferisce il manager della band Robert Heyes, il cantante “ era sereno, circondato da amici e familiari ”. A causare la morte dell’artista è stata un’insufficienza epatica, aggravatasi nelle ultime ore e causata da una vita passata a lottare contro l’abuso di alcol, soprattutto dopo la morte del figlio nel 2001, ucciso da una leucemia fulminante ad appena sei mesi di vita.

“ Steve ha lasciato gli Smash Mouth due anni fa e la band ha continuato il suo tour con il nuovo cantante Zach Goode. Detto questo, la sua eredità vivrà attraverso la musica ” ha affermato Heyes, riportato dall’ADKronos. “ Con Steve gli Smash Mouth hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e la sua voce iconica è una delle più riconoscibili della sua generazione ”

La notizia della morte del cantante è arrivata quasi due anni dopo la sua ultima esibizione dal vivo, in cui Harwell è apparso disorientato, biascicando parole e urlando contro il pubblico. Di lì a poco, era arrivato l’annuncio del suo ritiro dalle scene e fonti a lui vicine avevano riferito che Harwell stava combattendo con diversi problemi di salute. Oltre l’insufficienza epatica, infatti, nel 2015 gli erano state diagnosticate una miocardite e un’insufficienza cardiaca. Il cantante aveva parlato apertamente delle sue condizioni nel 2021, quando le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate a causa di un’encefalopatia acuta di Wernicke, un disturbo che colpisce le funzioni motorie. “ Fin da quando ero bambino, ho sognato di essere una rockstar esibendomi davanti ad arene esaurite e sono stato così fortunato a vivere quel sogno ”, aveva detto in quell’occasione. “ Ho provato così tanto a superare i miei problemi di salute fisica e mentale e ad esibirmi un'ultima volta, ma non ci sono riuscito ”.

Steve Harwell è stato uno dei fondatori degli Smash Mouth, assieme a Greg Camp, Kevin Coleman e Paul De Lisle. Con lui come frontman, la band ha ottenuto una nomination ai Grammy Awards. Tra le loro canzoni più note, “I’m a believer”, “Walkin’ on the Sun” e “All Star”, diventata un cult dopo il suo inserimento nella colonna sonora del celebre film d’animazione del 2001 Shrek.