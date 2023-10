"Paghi 1,4 milioni". La multa choc e l'errore dell’autovelox: cosa è successo

Senza ombra di dubbio è la multa più alta di sempre mai fatta notificare a un automobilista: 1,4 milioni di dollari per eccesso di velocità. È questa l'incredibile cifra che un cittadino della Georgia, Stato americano con capitale Atlanta, si è visto notificare su una bolletta con il suo nome e cognome, la violazione e la cifra folle.

Cosa è successo

Il suo nome, come scrive il New York Post, è Connor Cato: la sua colpa è stata quella di aver superato i limiti imposti dalla Georgia State Patrol di 35 miglia: andava a 90 miglia orarie invece delle 55 previste per quel tratto stradale. Il superamento dei limiti, in ogni caso, non può mai giustificare una multa mostre che, ovviamente, è stato un errore di battitura ma in un primo momento anche il tribunale che l'uomo ha contattato per capire come fosse successo gli ha confermato che avrebbe dovuto pagare quella somma di denaro.

" Potrebbe essere un errore di battitura? ", ha chiesto l'uomo. " No, signore, o paga l'importo del biglietto o viene in tribunale il 21 dicembre alle 13:30" , è stata la risposta. Il cittadino si è rivolto all'avvocato difensore penale Sneh Patel la quale ha dichiarato di non aver mai visto una multa così alta per un reato minore. " 1,4 milioni di dollari è qualcosa che riguarda casi di traffico di droga, omicidi o aggressioni aggravate, qualcosa del genere ", ha spiegato ai media locali.

L'errore del software

Logicamente, poco tempo dopo, il mistero è stato scoperto: la cifra folle è stata generata per errore da un software elettronico utilizzato dalla Corte dei Registri locale che viene automaticamente applicato ai " super speeder ", ossia a quei guidatori che superano la soglia limite di 35 miglia orarie: lo ha dichiarato Joshua Peacock, un portavoce del governo locale della città di Savannah, sempre in Georgia. La multa sarà scontata ma, per fortuna di Connor Cato, sarò non superiore ai mille dollari così oltre ai costi dello Stato. Sarà un giudice a correggere l'imperdonabile errore e fissare il prezzo vero anche se il cittadino dovrà comunque comparire in tribunale.