Scava una buca per cucinare un maiale. Cade e muore soffocato a 23 anni

È stato un destino orribile, quello a cui è andato incontro l'australiano Josh Taylor, deceduto dopo cinque giorni di lotta tra la vita e la morte per essere rimasto seppellito troppo a lungo in una buca scavata nella sabbia di una celebre spiaggia di Brisbane.

Il 23enne è spirato in un letto dell'ospedale Princess Alexandra quando i suoi familiari, senza più una possibliltà di poterlo riabbracciare, hanno deciso di staccare i macchinari che stavano provvedendo a fornirgli il supporto vitale. "Ha combattuto più duramente che ha potuto. È la persona più coraggiosa che abbiamo mai conosciuto" , ha scritto la famiglia di Taylor in una nota, "è il miglior figlio, fratello, fidanzato e compagno che tutti avremmo potuto desiderare, ci mancherà ogni minuto di ogni giorno".

La polizia sta ancora cercando di ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto quel maledetto pomeriggio dello scorso sabato 2 dicembre, quando il ragazzo si trovava con alcuni amici e congiunti a Bribie Island, un popolare campeggio a nord di Brisbane. La convinzione degli inquirenti è che possano esserci ancora "numerose persone che erano presenti e che devono ancora parlare con le autorità" .

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, Taylor sarebbe caduto accidentalmente in una buca scavata preventivamente nella sabbia con l'obiettivo di cuocere al suo interno un maiale, e qui sarebbe rimasto letteralmente seppellito vivo a causa del cedimento delle pareti del fosso. Un bagnante, Nathan, stava andando via con la sua famiglia quando un gruppo di uomini gli è corso incontro chiedendogli a gran voce aiuto per salvare il loro amico finito sotto la sabbia. Quando è arrivato sulla scena, i familiari e gli amici di Taylor stavano disperatamente scavando per tirarlo fuori. "In quegli istanti mi sono reso conto solo del fatto che qualcuno era finito in una buca e mi sono messo semplicemente scavare, scavare e scavare" . "Quando mi sono avvicinato per la prima volta al buco, non sono riuscito nemmeno a vedere il suo piede. Era finito davvero in profondità" , ha aggiunto il testimone.

Nathan ha riferitoa NCA NewsWire che c'erano più di 15 persone che scavavano nella sabbia per tirare fuori il giovane, prima che sul posto arrivassero paramedici e ranger. "Tutta la sua famiglia ci urlava contro, dicendoci di aiutare, dicendoci di prendere la corda per tirarlo fuori. È stato piuttosto raccapricciante" , ha aggiunto il testimone. "C'erano circa 15 uomini a tenere la corda per estrarlo, ma lui non si è mai mosso" . Dopo aver tirato e scavato per un po', Taylor è emerso in superficie, ma la forza messa per estrarlo gli ha causato ulteriori lesioni, ha precisato Nathan. "È stato piuttosto duro vederlo quando uscito fuori. Ho vomitato".

Taylor non aveva più polso, e i ranger hanno iniziato a eseguire la rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche un defibrillatore prima dell'arrivo sul posto dei paramedici. Il ragazzo, per cui non c'era più nulla da fare, è deceduto giovedì 7 dicembre dopo una lotta di sei giorni.