"No Pope of Rome". Lo fregio degli ultras dei Rangers contro Papa Francesco

Ha destato grande indignazione un murale comparso in Scozia a poche ore di distanza dall'annuncio della morte di Papa Francesco. Gli ultras del club calcistico Glasgow Rangers hanno infatti imbrattato una parete con una scritta dedicata proprio allo scomparso Pontefice. Un messaggio che ha scatenato la rabbia dei fedeli.

Gli Union Bears, questo il nome della tifoseria organizzata che segue la squadra di calcio, hanno voluto lanciare una forte provocazione, scrivendo con lo spray: "No Pope of Rome" , ossia "Nessun Papa di Roma". Il messaggio, comparso di notte nella città scozzese, ha ovviamente sollevato la reazione dei religiosi, insorti per questa mancanza di rispetto. Non ci sono dubbi sugli autori del gesto, dal momento che sono stati utilizzati i colori rosso, blu e bianco della squadra. Vicino al murale, inoltre, è comparsa un'altra scritta, più piccola: "Papa Francesco è morto".

Chiaramente un simile messaggio da parte dei tifosi dei Glasgow Rangers ha indignato il mondo. Alla base di questo gesto può esserci la forte rivalità che i sostenitori del club nutrono nei confronti dei rivali che tengono per i Celtic. Se i Glasgow Rangers si considerano un club protestante, i Celtic vantano di essere stati fondati da un cattolico irlandese. Ecco perché è abbastanza ragionevole pensare che si sia trattato di una provocazione fra tifoserie. A riprova di ciò, qualche ora dopo i tifosi del Celtic hanno coperto il murale degli Union Bears, scrivendo un nuovo messaggio indirizzato ai sostenitori dei Glasgow Rangers: "No flags no drums" , ossia " Niente bandiere, niente tamburi ".

Rimane il fatto che l'azione dei Glasgow Rangers ha causato tanta amarezza, e non sono mancate critiche pesante sui social. " Da tifoso dei Rangers, questo mi disgusta. Quanti dei nostri giocatori stiamo offendendo qui? Non ho convinzioni religiose, ma rispetto chi le ha. Tenetelo fuori dal football ", ha commentato un utente. " A pensarci bene, è davvero strano. Entrambe le fazioni sono cristiane eppure i Rangers prendono in giro il Papa.

Scontri tra cattolici e protestanti, che cosa romantica. Ora ci manca riconquistare la Terra Santa e trasformare la Mecca in una cattedrale, AVANTI TUTTA!"

Davvero strano", ha aggiunto un altro. ", ha ironizzato un altro internauta.