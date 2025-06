Musk pubblica il test delle urine e il risultato gela tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessuna traccia di droga: niente ketamina, cocaina o fentanyl, niente oppioidi o cannabinoidi. Questo il risultato dell’esame delle urine di Elon Musk fatte l'11 giugno al Fastest Labs di Austin, in Texas. L’imprenditore, ormai ex braccio destro di Donald Trump, è stato accusato di consumare sostanze stupefacenti sia alla guida delle sue aziende, sia nel periodo della campagna elettorale. Il post pubblicato su X è mirato a smentire gli addebiti dei vari media, a partire dal New York Times.

x - Elon Musk

La data dell’esame è l’11 giugno, esattamente dodici giorni dopo le accuse del quotidiano newyorkese. Un breve e caustico commento nella didascalia: “lol”. Entrando nel dettaglio del documento pubblicato da Musk, accanto a ognuna delle ventiquattro voci testate è presente la parola “negativo”. Ma non è tutto. Rilanciando il post dell’utente “Doge Designer”, mister Tesla ha sfidato il New York Times e il Wall Street Journal "a fare test antidroga e pubblicarne i risultati".

Secondo quanto affermato dai media finiti nel mirino dell’imprenditore sudafricano, Musk avrebbe preso ketamina e altre sostanze psichedeliche, tanto da avere dei problemi alla vescica. Secondo il New York Times, inoltre, avrebbe assunto venti tipi diversi di pillole, compreso l’Adderall, un farmaco per l’ADHD. Affermazioni subito smentite su X: “NON prendo droghe! Il New York Times ha smentito spudoratamente.

Ho provato la ketamina *su prescrizione* qualche anno fa e l'ho detto a X, quindi non è nemmeno una novità. Aiuta a uscire da buchi mentali oscuri, ma da allora non la prendo più". Tra voci e indiscrezioni, la pubblicazione dell'esito del test anti-droga rappresenta una certezza.