Naufrago sopravvive 24 giorni ai Caraibi mangiando solo dadi e ketchup

La Marina colombiana ha salvato un naufrago, un cittadino 47enne dominicano, che ha raccontato di essere riuscito a sopravvivere per 24 giorni alla deriva nei Caraibi a bordo di una barca a vela mangiando solo dadi Maggi, ketchup e aglio in polvere. A dare la notizia è stato the Guardian. Elvis François, questo il nome dell’uomo, aveva scritto la parola "aiuto" in lingua inglese sullo scafo della barca. L'imbarcazione è stata avvistata dall'alto a 120 miglia nautiche a nord-ovest della penisola di Guajira e il 47enne è stato poi portato nella città portuale di Cartagena da una portacontainer di passaggio, come ha riferito la Marina colombiana all’interno di un comunicato.

Cosa è successo

Parlando con le autorità colombiane, François ha raccontato che il suo calvario è iniziato a dicembre, quando le correnti hanno spinto in mare la sua barca a vela mentre stava effettuando alcune riparazioni al largo dell'isola di St Martin, nelle Antille olandesi, dove l’uomo vive. "Ho chiamato i miei amici, hanno provato a contattarmi, ma ho perso il segnale. Non c'era altro da fare che sedersi e aspettare" , ha detto in un video che è stato diffuso dalla Marina.

L’uomo ha anche aggiunto che per tutto il tempo in cui è stato alla deriva ha dovuto togliere l'acqua dallo scafo per non rischiare di affondare. A salvarlo sono state le segnalazioni che lo stesso naufrago è riuscito a fare a un aereo utilizzando uno specchietto.

Come si è salvato

Gli uomini che hanno soccorso il naufrago dominicano hanno riferito di aver trovato l'uomo in buona salute, anche se avrebbe perso notevole peso durante il suo soggiorno in mare aperto. Secondo quanto riferito, François ha detto di aver raccolto l'acqua piovana con un panno. Il 47enne ha raccontato nel filmato anche di aver tentato di accendere un fuoco per inviare un segnale di soccorso senza però riuscirci. "A un certo punto ho perso la speranza e ho pensato alla mia famiglia, ma ringrazio la guardia costiera. Se non fosse stato per loro non avrei raccontato la storia" , ha affermato il naufrago una volta in salvo.

La barca a vela su cui Elvis François è rimasto in balia delle onde per tutto il tempo è stata poi abbandonata in mare nel momento in cui François è stato tratto in salvo dalla nave mercantile. Una volta a terra, come ha fatto sapere la marina, l’uomo ha ricevuto un controllo medico ed è poi è stato consegnato alle autorità per l'immigrazione per il suo ritorno a casa in Dominica.