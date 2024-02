Navalny, la cerimonia funebre venerdì in chiesa a Mosca

La cerimonia funebre per Alexei Navalny si terrà nella chiesa dell'Icona della Madre di Dio nel disretto di Maryino, quartiere nel sud-est di Mosca, venerdì 1 marzo alle 14 ora locale. La notizia è stata confermata da Kira Yarmish, ex portavoce del dissidente morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penale di Kharp in cui era detenuto. L’attivista verrà poi sepolto due ore dopo, alle 16, al cimitero Borisovskoe. “Venite in anticipo” , l’esortazione della collaboratrice del leader di Russia del Futuro.

Una buona notizia per la famiglia di Alexei Navalny e per i suoi seguaci, dopo giorni di difficoltà per l’entourage nel trovare una sala disponibile per la cerimonia. Come confermato dalla stessa Kira Yarmysh, molte sedi si erano rifiutate di ospitare la cerimonia d’addio per il dissidente. “Abbiamo chiamato la maggior parte delle agenzie funebri private e pubbliche, dei siti commerciali e delle sale funebri” , ma senza successo. "In un posto ci è stato detto che alle agenzie funebri era vietato collaborare con noi. Dopo una giornata di ricerche, non abbiamo ancora trovato la sala per la cerimonia" , la sua denuncia in un post su X, ex Twitter.

Attesa una grande folla per l’ultimo saluto a Navalny, ma il rischio è quello di assistere alle solite scene di repressione feroce da parte delle autorità russe. Emblematiche le minacce del Cremlino in vista della mobilitazione organizzata per il prossimo 17 marzo – giorno finale delle elezioni presidenziali russe – in onore del rivale di Putin. La manifestazione organizzata da Leonid Volkov, amico e collaboratore di Navalny, è considerata una “provocazione” , ha affermato il portavoce Dmitri Peskov, invocando “conseguenze legali” per “coloro che in qualche modo reagiscono a queste chiamate” .