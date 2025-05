New York, nave scuola della Marina messicana urta il ponte di Brooklyn: 2 morti

Ascolta ora 00:00 00:00

Gravissimo incidente nell'East River di New York: mentre navigava lungo il fiume, la nave scuola Cuauhtémoc della Marina Militare messicana ha urtato con l'albero sulla parte inferiore del ponte di Brooklyn. Il bilancio è gravissimo, perché due marinai sono morti sul colpo e 17 sono rimasti feriti, di cui tre in modo grave. L'albero maestro del veliero misurava raggiungeva un'altezza di 43 metri mentre la parte inferiore del ponte iconico di New York, costruito nel XIX secolo, ha un'altezza di 41 metri.

È stata aperta un'inchiesta, e la Marina militare farà lo stesso, per capire cosa sia accaduto e come sia stato possibile l'incidente e, da una prima ricostruzione, è probabile che il motore del brigantino, che non aveva le vele aperte, abbia perso potenza. L'East River è uno stretto di marea e le sue correnti possono essere piuttosto impetuose e possono cambiare repentinamente direzione. Non è noto quali fossero le condizioni di marea in quel momento ma senza tutta la potenza necessaria sui motori, il Cuauhtémoc è stato trascinato dalla corrente verso il ponte, entrando in collisione. Nessuno dei marinai è finito in acqua ma tra i feriti gravi ci sono anche i due cadetti che si trovavano in testa d'albero. Il brigantino, che è impegnato in una crociera addestrativa, ha un equipaggio di 277 marinai, che per la maggior parte sono cadetti dell'accademia militare messicana.

Il Cuauhtémoc è un brigantino a palo con scafo in acciaio costruito nei

cantieri navali Astilleros Celaya S.A di Bilbao, in Spagna. È stato varato il 9 gennaio 1982 ed è entrato in servizio il 29 luglio 1982. È l'ultima di quattro navi simili costruite a Bilbao sul modello del tedesco Gorch Fock.