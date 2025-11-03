Nepal, dispersi due alpinisti italiani. Cosa è successo sul Panbari

Si chiamano Stefano Farronato e Alessandro Caputo e sono i due alpinisti dispersi in Nepal nel tentativo di scalare il monte Panbari (6.887 metri) sul massiccio dell'Himalaya: lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo nepalese.

Cosa è successo

Secondo le informazioni diramate dai media locali, i due italiani sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate: di loro non si hanno più notizie da sabato 1 novembre come ha spiegato il portavoce del dipartimento Himal Gautam. Il capo della spedizione, invece, ha ricevuto i soccorsi del caso grazie all'arrivo di un elicottero domenica 2 novembre al cambi base. Il maltempo dura da giorni a causa del ciclone Montha che dal Golfo del Bengala ha provocato forti piogge e nevicate in Nepal bloccando numerosi altri escursionisti.

La nota della Farnesina

" Da venerdì si sono persi i contatti con due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. I connazionali sono stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (a 5.000 metri). L'allarme è stato dato dal capo del gruppo, Valter Pellino, rimasto invece, a causa di un malore, al campo base ", ha spiegato la Farnesina. La macchina dei soccorsi, aggiunge la nota, "si è immediatamente attivata, anche con elicotteri, che hanno sorvolato la zona anche questa mattina. Le ricerche proseguono incessantemente sebbene ostacolate dalle difficili condizioni meteo ". Il Consolato generale onorario a Kathmandu, in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Dehli e con la Farnesina " sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione mantenendo informati i familiari dei connazionali ".

Il permesso per scalare

Secondo quanto riportato da Everestchronicle, i due alpinisti italiani avevano ottenuto il permesso di arrampicata " da Sherpa Alpine Trekking Service Pvt. Ltd. con il permesso numero 102" , come ha dichiarato il Dipartimento del Turismo nepalese che " sta costantemente coordinando e facilitando le operazioni di ricerca e soccorso con le agenzie interessate e altre autorità ". Secondo Sagar Pandey, il presidente della Nepal Trekking Agencies Association, oltre mille persone sono già state soccorse nell'ultima settimana. " La scarsa visibilità ha reso molto difficili i voli in elicottero. Ma il meteo è migliorato ", ha concluso.

Il Panpari Himal, situato nella remota regione occidentale del Nepal, si scala meno di frequente anche perchè si trova in un tratto aspro dell'Himalaya che

spesso è soggetto a condizioni meteorologiche imprevedibili. Secondo i numeri del Dipartimento del Turismo, sono più o meno 1.400 gli alpinisti di 79 Paesi diversi che possono scalare diverse vette nella stagione in corso.