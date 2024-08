Il giallo di Juli Vavilova: chi è la fidanzata influencer di Durov sparita nel nulla

Ascolta ora 00:00 00:00

La giovane ed "enigmatica" 24enne Juli Vavilova che viaggiava con il fondatore di Telegram, Pavel Durov, quando è stato arrestato dalla polizia francese al suo arrivo a Parigi quattro giorni fa è sparita: non soltanto non si "vede" più sui numerosi social in cui è presente il suo profilo, ma secondo alcuni media internazionali anche la sua famiglia non riuscirebbe più a rintracciarla dal 24 agosto.

Come si mostra sui social

Dopo l'arresto di Durov, insomma, sembra essere cambiato tutto: nella vita reale la Vavilova si definisce gaming (giocatrice), ha interesse nelle cryptovalute e parlerebbe ben quattro lingue così come descrive sul proprio account Instagram (inglese, russo, spagnolo e arabo). In queste ore si susseguono lingue e malelingue su quale (e se) potrebbe essere stato il suo ruolo nella vicenda dell'arresto: per adesso si tratta di speculazioni ma chiaramente bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi giorni per avere un quadro più completo. Apparentemente, la russa è un'influencer come tante altre che ama mostrare la tipologia di vita che conduce oltre a una gran varietà di attività, dallo stare al mare al tenere in mano una katana titolando "Kill Bill volume 3".

Amante del lusso, sui social si mostra sia in scene di vita quotidiana come gli esercizi in palestra fino a vederla alla guida di quella che sembra un'auto da corsa (forse una monoposto), mentre fa wake-surf e si lancia sopra Dubai con l'aiuto di un istruttore ma anche quando tocca la zampa di una tigre. Non si può dire, insomma, che le manchino passioni e voglia di vivere tant'é che in questo video contentente molteplici divertimenti e hobby scrive chiaramente " Esisto solo io e basta ". In un post di alcuni mesi fa, Juli si mostra ai bordi di una strada, pensierosa, scrivendo che l'errore più grande che si possa fare "è aspettare qualcuno quando sei pienamente capace di fare le cose da solo. Smettila di aspettare che arrivi la gente. Smettila di aspettare che i tuoi amici siano pronti. Alcune cose sono destinate a essere fatte da soli" .

Quel nome cambiato

Ma forse, più di tutti, significativo del suo stile di vita è il primo post fissato in alto su Instagram dove prende una borsa da un'auto di lusso scrivendo chiaramente quanto segue: " Avrei potuto restare in Russia, avrei potuto lavorare in ufficio. Avrei potuto comunque stare zitta ed essere timida sui social. Ma sono grata di aver scelto di aprire la mente e cogliere ogni opportunità che questa vita meravigliosa mi dà. Molti non sanno, però, che la bella russa in un primo momento aveva registrato il suo account con il cognome di Juli Maletc, che sembra possa essere il suo reale cognome e Vavilova soltanto un nome d'arte.

Le accuse a Vavilova

Le ipotesi sul ruolo attivo o meno per quanto riguarda l'arresto di Pavel Durov non mancano: c'è chi pensa sia soltanto un'imprenditrice di criptovalute a chi sostiene che sia una spia israeliana del Mossad. Come detto, le accuse sui social non mancano e forse sembra quasi inevitabile che si teorizzi così tanto dopo che la protagonista non dà più tracce di sè.

portato la polizia sulle tracce di Pavel

l'hai venduto

finiti i soldi, ora finisce anche l’amore?"

In varie lingue, alcuni utenti la accusano di aver "" fino addirittura a "" per sostenere che adesso che sono ". Non resta che aspettare domenica 1° settembre quando Juli Vavilova potrebbe decidere di mostrarsi su Twitch dove è programmata una diretta per i suoi follower: sarà in quell'occasione che si scoprirà tutta la verità?