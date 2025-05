"Nessuno sa cos'è". Il giallo della sfera avvistata nei cieli della Colombia

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta destando parecchio clamore un particolare oggetto metallico comparso a Guadalajara de Buga, in Colombia; si tratta di una sfera, un oggetto avvistato nel cielo e poi precipitato al suolo, dando vita a un'accesa discussione circa le sue origini. Si tratterà di un manufatto extraterrestre?

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, la sfera di Buga è stata individuata lo scorso 2 marzo. A detta dei testimoni che l'hanno vista, essa è comparsa dal nulla sopra i cieli colombiani e ha volato per un po', andando contro le leggi della fisica. Poi, di punto in bianco, è precipitata al suolo, dove è stata successivamente recuperata da un contadino della zona. In breve si è scatenato il dibattito. Secondo le informazioni trasmesse fino ad ora, si stiamo parlando di una sfera metallica grande quanto un pallone da calcio. Sulla superficie ci sarebbero delle incisioni. Chi l'ha vista in volo racconta di averla vista luminosa.

Finita in laboratorio per essere analizzata è stata sottoposta a diversi controlli. A quanto pare è composta da tre strati metallici e al suo interno si trivano 18 piccolissime sfere disposte intorno a una struttura meno densa che gli esperti hanno deciso di chiamare nucleo. Secondo i tecnici che l'hanno studiata, non sono presenti punti di saldatura, o viti. Sarebbe un oggetto unico. "È una struttura senza precedenti, composta da tre strati metallici e, all'interno, da nove microsfere. È un oggetto rarissimo… non ho mai visto nulla di simile" , ha dichiarato radiologo Jose Luis Velazquez, come riportato dal Daily mail. " È di origine artificiale, in quanto non presenta tracce di saldatura e la sua struttura interna è composta da elementi ad alta densità. Sono necessari ulteriori test per stabilirne l'origine" , ha aggiunto.

Per qualcuno si tratta di opera umani, ma sui social è già partita la UFO mania, o meglio la UAP mania, dato che la nuova definizione per riferirsi a certi oggetti è cambiata in Unidentified aerial phenomena (Fenomeni aerei non identificati). L'alone di mistero che circonda la stera sta attirando la curiosità di tantissime persone.

"Per me assomiglia a un progetto artistico molto ben riuscito. Ma prima di definirlo un oggetto anomalo o un UFO, bisognerebbe farlo analizzare da gruppi come il Galileo Project", dichiaratola Julia Mossbridge, fisica e neuroscienziata dell'università di San Diego.

"Stiamo entrando in un'epoca in cui ci rendiamo conto di non avere il controllo che credevamo. Che si tratti di arte o di qualcosa di ignoto, dobbiamo riconoscere che ci sono cose più grandi di noi"

BREAKING - Radiologist Examines UFO Sphere That Crashed in Buga, Colombia#Ufotwitter pic.twitter.com/TFeJ8OPmhE — T R U T H P O L E (@Truthpolex) May 6, 2025

, ha però poi concesso la Mossbridge come riportato da People.