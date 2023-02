"Nessuno stupro". Ritrattate le accuse contro Marilyn Manson

Un colpo di scena inatteso, destinato ad avere ripercussioni su tutta la vicenda giudiziaria in corso. La modella Ashley Morgan Smithline, tra le tante donne che avevano denunciato gli abusi da parte di Marilyn Manson, ha ritirato l'accusa contro l'artista statunitense per stupro e aggressione. Come riportato dal The Hollywood Reporter, la donna ha affermato di essere stata manipolata dall'ex fidanzata di Manson, Evan Rachel Wood, e da altre persone.

Cade un'accusa contro Marilyn Manson

In una dichiarazione alla Corte di Los Angeles, Ashley Morgan Smithline ha affermato di essere stata manipolata dall'attrice e spinta ad accusare Marilyn Manson di abusi sessuali e aggressione. "Ho ceduto alle pressioni di Evan Rachel Wood e dei suoi soci per muovere accuse di stupro e assalto che non erano vere" . E ancora: "Non ho mai avuto intenzione di perseguire accuse penali contro il signor Warner (vero nome di Marilyn Manson, ndr) e non ho intenzione di perseguire mai accuse penali, poiché il signor Warner non mi ha mai aggredita o violentata".

La modella americana accusò Marilyn Manson nel 2021, a pochi mesi di distanza dalla clamorosa confessione di Evan Rachel Wood. La Smithline ha ricordato l'incontro la Wood e con altre accusatrici dell'artista - comprese l'attrice Esme Bianco e l'ex assistente Ashley Walter - e in quell'occasione negò di aver condiviso esperienze simili. Le donne, però, le avrebbero risposto che non ricordava le violenze per lo choc subito: "Mi è stato detto che forse stavo semplicemente ricordando male quello che è successo, reprimendo i miei ricordi di quello che è successo, o che i miei ricordi non erano ancora emersi, cosa che hanno detto che è successo a persone contro le quali sono stati perpetrati questi atti".