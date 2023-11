New Hampshire, sparatoria in ospedale: "Diverse vittime"

Nuova sparatoria mortale negli Stati Uniti. Venerdì pomeriggio un uomo ha aperto il fuoco allo State Hospital di Concord. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, ci sarebbero diverse vittime. La Cbs fa sapere che l’aggressore è morto. Il Dipartimento per la sicurezza interna e la gestione delle emergenze Hampshire ha dichiarato in una nota: "Siamo consapevoli di quanto sta accadendo presso l'ospedale del New Hampshire. La polizia è sul posto e sta rispondendo". Pochi minuti dopo, il dipartimento ha confermato la morte del sospettato: la situazione al momento è sotto controllo. Immediato l'intervento del governatore Chris Sununu: “Lo Stato si è immediatamente mobilitato e sul posto sono intervenuti i primi soccorritori e le forze dell’ordine. Forniremo quanti più dettagli possibili man mano che questa situazione si svilupperà” .

Troopers are currently investigating a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord. There are multiple victims.



