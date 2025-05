Il sequestro e le torture. Orrore sul turista italiano a New York

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia a dir poco agghiacciante quella di cui è stato protagonista un ragazzo italiano di 28 anni in viaggio a New York. Il nostro connazionale è infatti stato sequestrato e torturato per ben due settimane da un uomo con cui era in affari. Una situazione davvero drammatica da cui il giovane è fortunatamente riuscito a salvarsi.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il 28enne aveva raggiunto la Grande Mela lo scorso 6 maggio per incontrarsi con il trader statunitense di criptovalute John Woeltz. I due, da tempo in affari, si erano visti a casa dell'uomo, ma a quanto pare c'erano stati degli screzi. L'italiano era così rientrato in patria, ma Woeltz lo aveva convinto a fare ritorno nella metropoli statunitense. Arrivato nuovamente a New York, il nostro connazionale è stato trattenuto con la forza. Woeltz gli ha sottratto il passaporto e lo ha legato, tenendolo imprigionato per due settimane. Non solo, in più occasioni lo avrebbe anche torturato.

Stando alla ricostruzione fornita dai quotidiani esteri, lo statunitense esigeva che la vittima gli corrispondesse un'ingente somma di denaro. L'italiano sarebbe stato legato con un filo elettrico. Woeltz avrebbe poi immerso i suoi piedi in una bacinella piena d'acqua. Non solo, nel corso delle torture sono stati utilizzati diversi oggetti poi rinvenuti all'interno dell'abitazione. Il 28enne sarebbe stato anche costretto a sniffare cocaina, sarebbe stato picchiato con il calcio di una pistola e quindi minacciato di essere fatto a pezzi da una motosega.

Per fortuna il ragazzo è riuscito a scappare e a chiedere aiuto, rivolgendosi a un agente di polizia che stava dirigendo il traffico. A quel punto è scattato l'allarme. Nel corso della perquisizione all'interno dell'appartamento, le forze dell'ordine statunitensi hanno rinvenuto delle fotografie compromettenti che ritraggono il 28enne legato e minacciato con una pistola.

Il giovane italiano, risultato essere Michael Valentino Teofrasto Carturan, è stato portato in ospedale e poi dimesso senza che fossero riscontrati problemi. John Woeltz, un 37enne del Kentucky, è stato arrestato. L'abitazione in cui è avvenuto il sequestro si trova al numero 38 di Prince Street, a Soho, un quartiere di Manhattan.

Sono ancora da chiarire diversi aspetti di questa vicenda, ma secondo gli inquirenti Carturan non sarebbe più riuscito a pagare la sua parte di, e questo avrebbe provocato la reazione del 37enne.