Nigeria, crolla scuola superiore: oltre 100 studenti e insegnanti sotto le macerie

Ascolta ora 00:00 00:00

In Nigeria una scuola di tre piani è crollata intrappolando oltre 100 persone, tra insegnanti e studenti, sotto le macerie. La tragedia è avvenuta a Jos, città della comunità di Busa Buji, nello Stato di Plateau, e l'edificio coinvolto nell'incidente è il college Saints Academy, una scuola superiore privata. I primi bilanci parlano di almeno 21 alunni uccisi e altri 70 feriti, secondo quanto riferito da un portavoce della Croce Rossa, Nuruddeen Hussain Magaji, il quale ha specificato che i contusi recuperati sono ricoverati in ospedale. "Circa 120 persone sono rimaste intrappolate e molte sono state evacuate ", ha detto in un comunicato il commissario per l'Informazione del Plateau, Musa Ashoms. Il governo dello Stato ha attribuito la colpa della tragedia alla " debolezza della struttura e alla posizione della scuola vicino a un argine " esortando le scuole con problemi simili a chiudere.

Cosa è successo in Nigeria

Gli studenti della Saint Academy School di Jos, capitale dello stato di Plateau, sono stati schiacciati dalle macerie crollate sulle aule. Gli escavatori meccanici hanno cercato di salvare i ragazzi, mentre i genitori cercavano disperatamente i loro figli. La folla si è radunata attorno all'edificio di cemento crollato e ai mucchi di rovine. " Sono entrato in classe e solo cinque minuti dopo ho sentito un rumore, e poi mi sono ritrovato qui ", ha detto Wulliya Ibrahim, 15 anni, uno degli studenti feriti, con la madre accanto al suo letto d'ospedale. " Siamo in tanti in classe, stavamo dando gli esam i", ha quindi aggiunto.

L'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze, Nema, ha riferito in precedenza che " un edificio a due piani che ospita la Saint Acadamy è crollato questa mattina, uccidendo diversi studenti ". Nel tardo pomeriggio, la stessa Nema ha aggiunto di aver completato le operazioni di ricerca e salvataggio. Non sono state stabilite con chiarezza le cause del crollo, ma secondo i residenti è avvenuto dopo tre giorni di forti piogge.

Il crollo della scuola

Le immagini trasmesse dalle televisioni nigeriane mostrano i soccorritori e le ambulanze intenti ad evacuare i feriti. Decine di passanti e studenti sono invece impegnati a setacciare le macerie della Saint Academy alla ricerca di superstiti. Il New York Times ha scritto che l'edificio scolastico sembrava fosse stato tagliato a metà: una parte era ancora in piedi ma l'altra, compreso il grande tetto in lamiera ondulata, era crollata a terra.

I crolli degli edifici sono abbastanza comuni in Nigeria, il Paese più popoloso dell'Africa, a causa della mancata applicazione degli standard di costruzione, della negligenza e dell'uso di materiali di scarsa qualità. Non mancano i precedenti analoghi. Un esempio? Almeno 45 persone sono state uccise nel 2021 nel crollo di un edificio in costruzione nell'esclusivo quartiere Ikoyi di Lagos, la capitale economica della Nigeria.

Un altro esempio? Dieci persone morirono l'anno successivo quando un edificio di tre piani crollò nella zona Ebute-Metta di Lagos. Dal 2005, almeno 152 edifici sono crollati a Lagos, secondo una ricerca sudafricana sui disastri nel settore edile.