Il Nobel 2025 per l'Economia è stato assegnato sulla base dello sviluppo economico grazie all'innovazione: ecco chi sono i tre vincitori

Nobel per l'Economia a Aghion, Howitt, Mokyr per gli studi sulla crescita economica guidata dall'innovazione
-Articolo in aggiornamento-

Il Premio Nobel per l'Economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr.

Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche "per aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione", metà a Mokyr "per aver individuato i prerequisiti per una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico" e l'altra metà congiuntamente ad Aghion e Howitt "per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa".

