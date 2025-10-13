Nobel per l'Economia a Aghion, Howitt, Mokyr per gli studi sulla crescita economica guidata dall'innovazione

-Articolo in aggiornamento-
Il Premio Nobel per l'Economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr.Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche "per aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione", metà a Mokyr "per aver individuato i prerequisiti per una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico" e l'altra metà congiuntamente ad Aghion e Howitt "per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa".
