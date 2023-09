"1,4 miliardi di persone non bastano": la rivelazione che svela il crack cinese

In Cina ci sono talmente tante case vuote che neppure riempiendole con l’intera popolazione del Paese, formata da circa 1,4 miliardi di persone, sarebbe possibile riuscire ad occuparle tutte. È questa l’ultima notizia rilanciata da Reuters, che ha citato un anonimo funzionario avventuratosi in una rara critica pubblica riguardante il mercato immobiliare del Paese, un tempo il pilastro dell'economia nazionale e oggi colpito da una grave crisi sistemica. Ricordiamo che tutto è partito nel 2021, quando il gigante immobiliare China Evergrande Group è emerso come inadempiente sui suoi obblighi di debito a seguito di un giro di vite sui prestiti.

Case vuote in Cina

Tra gli altri grandi attori a rischio troviamo Country Garden Holdings, che ha per il momento evitato il default ma che continua a vacillare mantenendo depresso il sentimento degli acquirenti di case. Alla fine di agosto, la superficie combinata delle case invendute ammontava a 648 milioni di metri quadrati, ovvero 7 miliardi di piedi quadrati, secondo gli ultimi dati del National Bureau of Statistics (NBS). Calcolatrice alla mano equivarrebbe a 7,2 milioni di case, secondo i calcoli di Reuters, sulla base della dimensione media della casa di 90 metri quadrati.

Il tutto senza contare i numerosi progetti residenziali che sono già stati venduti, ma non ancora completati a causa di problemi di flusso di cassa, e le più case acquistate dagli speculatori nell'ultima ripresa del mercato nel 2016 che rimangono vacanti. Questi due estremi, insieme, costituiscono la maggior parte dello spazio inutilizzato. " Quante case libere ci sono ora? Ogni esperto dà un numero molto diverso, con il più estremo che crede che l'attuale numero di case libere sia sufficiente per 3 miliardi di persone ", ha spiegato He Keng, 81 anni, ex vice capo dell'ufficio di statistica.

Cosa succede al settore immobiliare cinese

" Quella stima potrebbe essere eccessiva, ma 1,4 miliardi di persone probabilmente non possono riempirle ", ha proseguito He in un forum nella città cinese meridionale di Dongguan, secondo un video pubblicato dai media ufficiali China News Service, riferendosi al numero di case vuote presenti in Cina. La sua visione negativa del settore immobiliare in un forum pubblico è in netto contrasto con la narrazione ufficiale secondo cui l'economia cinese risulterebbe "resiliente". " Tutti i tipi di commenti che predicono il crollo dell'economia cinese continuano ad emergere di tanto in tanto, ma ciò che è crollato è una tale retorica, non l'economia cinese ", ha replicato un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino in una recente conferenza stampa.

La verità potrebbe trovarsi in mezzo a questi due estremi. In ogni caso, secondo i dati del National Bureau of Statistics, le vendite di alloggi commerciali in Cina sono diminuite del 7,1% nei primi otto mesi di quest'anno. I ricavi delle vendite di immobili commerciali sono diminuiti del 3,2% e gli investimenti nello sviluppo immobiliare sono diminuiti dell'8,8% su base annua, con un calo leggermente ampliato. Soprattutto dal secondo trimestre, le vendite complessive e lo sviluppo del mercato immobiliare hanno mostrato una tendenza al ribasso e il mercato è attualmente in una fase di aggiustamento.

In particolare in agosto, le vendite e gli investimenti nel mercato immobiliare hanno continuato a diminuire. In termini di nuovi edifici residenziali, i prezzi di vendita nelle città di primo livello sono diminuiti dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente. Tra questi, Pechino, Guangzhou e Shenzhen sono diminuite rispettivamente dello 0,2 per cento, dello 0,3 per cento e dello 0,6 per cento, mentre Shanghai è aumentata dello 0,1 per cento. I prezzi di vendita nelle città di secondo livello sono diminuiti dello stesso livello del mese precedente allo 0,2%.