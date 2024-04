"Non c'è, vieni". I pappagalli chiamati a testimoniare nel processo per divorzio

La foto della coppia di pappagalli di fronte al tribunale di Istanbul ha fatto rapidamente il giro dei social, destando interrogativi e tanta ilarità. In realtà la presenza dei volatili nel palazzo di giustizia turco non è casuale perché, stando a quanto riferito dalla stampa del posto, sono stati chiamati a testimoniare in una causa di divorzio.

La storia, che ha dell'incredibile, è stata confermata dall'avvocato Ted Buckland, che sta seguendo personalmente il caso giudiziario.

La vicenda

Protagonisti di questa incredibile vicenda sono due coniugi che vivono in Turchia. Da tempo la moglie tradiva il marito, e quest'ultimo è infine venuto a conoscenza della verità grazie ai volatili presenti in casa. Sarebbero proprio le parole pronunciate dai due amici pennuti a piantare il seme del dubbio nell'uomo. Noti per la loro capacità di ripetere alcune frasi ascoltate dagli umani, i due pappagalli avevano cominciato a cantilenare: " Mio marito non è in casa, vieni ". Parole che non lasciano granché adito a dubbi, e che hanno subito destato dei sospetti nel marito. Questi ha infine provveduto a fare delle indagini, scoprendo il tradimento.

Da qui la fine del matrimonio, e la causa di divorzio. Un divorzio davvero particolare, dato che l'uomo ha deciso di coinvolgere anche i pappagalli, chiamati, si fa per dire, a testimoniare. Chi meglio di loro, del resto, può confermare il tradimento della moglie? Ecco il perché della foto dei due pennuti di fronte al tribunale di Istambul. Lo scatto deve essere stato fatto poco prima che gli animali entrassero nel palazzo di giustizia per ripetere, ancora una volta, la frase incriminata, stavolta davanti al giudice.

L'avvocato Ted Buckland, che difende gli interessi dell'uomo tradito, ha postato la foto su X, confermando la presenza degli animali nel processo. I volatili testimonieranno in favore del suo assistito. La vicenda, ovviamente, ha fatto il giro dei social, suscitando suo malgrando tanta ilarità.

Divorzio in Turchia

Non è dato sapere come si sia poi conclusa la vicenda giudiziaria.

Aldatıldığını “kocam evde yok gel” diye tekrarlayan papağanları sayesinde öğrenen müvekkilin davasında tanık dinletmeye gidiyoruz pic.twitter.com/MH8NBmz6Z2 — Av. Ted Buckland (@cubbeliveofkeli) March 25, 2024

Il giudice del tribunale di Istambul avrà dato ascolto alle parole dei pappagalli? Secondo il, in ogni caso, una delle cause per cui è possibile richiedere il divorzio è proprio l'adulterio.