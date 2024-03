"Non lo escludiamo…": quello strano annuncio sull’erede di Kim

L'erede di Kim Jong Un? Potrebbe già essere stato deciso e coincidere con Kim Ju Ae, la figlia del presidente nordcoreano. " Non è da escludere ", ha dichiarato il portavoce del ministero sudcoreano per l'Unificazione, Koo Byoung-sam. Per Seul, dunque, è sempre più plausibile che la bambina, di età compresa tra i 9 e i 10 anni, possa un giorno raccogliere la successione politica di Kim. " Alla luce del livello del protocollo e dell'espressione usata sui media ufficiali nordcoreani, non si può escludere la possibilità di successione di Kim Ju Ae ", ha aggiunto il ministro Koo.

Il possibile erede di Kim

Per quale motivo gli alti funzionari di Seoul sono tornati a parlare del futuro di Kim? A far riaccendere i riflettori sulla questione è stata l'espressione utilizzata da qualche giorno dai media ufficiali di Pyongyang in riferimento alla figlia di Kim, definita "grande guida". " Le grandi persone di guida (ovvero le persone che guidano il Paese ndr), insieme ai quadri del Partito, del governo e dei militari, hanno fatto il giro del complesso ", ha scritto l’agenzia di stampa nazionale, Korean Central News Agency, raccontando l’ultima visita effettuata da Kim nei pressi di Pyongyang.

Il presidente nordcoreano, per l’occasione, era accompagnato dalla figlia e, in un apparente riferimento ai due - ha sottolinea l'agenzia sudcoreana Yonhap - i media ufficiali del Nord hanno usato l'espressione "grandi persone di guida". È la prima volta che il termine "hyangdo", traducibile dal coreano in italiano come "guida", è stato usato in riferimento a Kim Ju Ae, apparsa per la prima volta in pubblico durante un lancio missilistico nel novembre 2022.

Da quel momento in poi Kim ha ostentatamente elevato lo status di sua figlia, facendola accompagnare a eventi di alto profilo in quello che sembra essere un ruolo di apprendistato. Nel caso in cui un giorno Baby Kim un giorno dovesse succedere al padre, sarebbe la prima donna a guidare la Corea del Nord dopo le presidenze di Kim Il Sung, Kim Jong Il e Kim Jong Un.

Cosa sappiamo di Kim Ju Ae

Ma cosa sappiamo della figlia di Kim? Pochissimo a dire il vero. Kim Ju Ae sarebbe nata nel 2013 e, come detto, la sua prima volta in pubblico risale al novembre di due anni fa. L'occasione era il lancio di un missile intercontinentale. A gennaio in Corea del Sud l'avevano già indicata come "il successore più probabile" del giovane Kim quando ormai i media nordcoreani si riferivano a lei come la "rispettabile" figlia di Kim. E non più l'"amata".

In precedenza, il National Intelligence Service (NIS) della Corea del Sud aveva spiegato che era troppo prematuro etichettare la ragazza come erede di suo padre, visto che Kim ha 40 anni ed è ancora relativamente giovane. Allo stesso modo, la Corea del Nord ha fin qui sempre avuto leader maschili. Vedere una donna al vertice del sistema politico nordcoreano sarebbe una vera e propria rivoluzione.