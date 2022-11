"Spunta" la figlia di Kim: l'ispezione del missile anti-Usa con il padre

Kim Jong Un ha supervisionato il lancio di un missile balistico intercontinentale capace, secondo alcune stime, di raggiungere qualsiasi parte del territorio statunitense. I media statali nordcoreani hanno pubblicato alcune foto interessanti che, oltre a riportare la notizia militare, hanno indirettamente acceso i riflettori su un’altra questione. Già, perché durante il lancio del missile, Kim è stato ritratto assieme ad una giovanissima ragazza. C’è ancora nebbia fitta sulla sua identità anche se potrebbe trattarsi di Ju Ae, la figlia del presidente della Corea del Nord. Se così fosse, sarebbe il suo esordio ufficiale sui media nordcoreani.

La probabile figlia di Kim

Nel corposo dossier fotografico pubblicato dai giornali e dalle agenzie nordcoreane, come detto, spiccava la presenza di una ragazza con una coda di cavallo e una giacca bianca gonfia. È stata mostrata mentre camminava mano nella mano con Kim dopo aver ispezionato l'Icbm.

In altre immagini, la ragazza era in piedi accanto a Kim e a Ri Sol Ju, moglie del leader, mentre osservavano le operazioni da una stazione di visualizzazione. La figura femminile, come detto, potrebbe essere Ju Ae, la figlia di Kim Jong Un. È stata a lungo oggetto di indiscrezioni sui media sudcoreani e globali, ma fino ad ora non era mai stata vista in pubblico.

Chi è Ju Ae

L'unico motivo per cui il mondo conosce il suo nome è perché l'ex star del basket Nba Dennis Rodman lo aveva rivelato dopo aver incontrato il supremo leader in Corea del Nord durante una sua visita del 2013.

Dopo una delle sue stravaganti visite in Corea del Nord per incontrare Kim, Rodman aveva dichiarato pubblicamente nel 2013 di aver tenuto in braccio " la figlia Ju Ae ", all'epoca una neonata. Si è trattata dell'unica volta che qualcuno abbia chiamato per nome uno dei discendenti del presidente nordcoreano.

Attenzione però, perché non sappiamo se la ragazza nelle foto pubblicate sull'agenzia nordcoreana Kcna sia la già citata Kim Ju Ae o una sorella maggiore. Si ritiene, tuttavia, in base alle ipotesi dell'intelligence di Seul, che Ju Se, nata intorno al 2013, sia la seconda dei tre figli di Kim avuti con Ri.

Minacce e misteri

In ogni caso, in attesa di capire se la misteriosa ragazza apparsa insieme a Kim sia davvero la figlia del presidente (i media statali nordcoreani raramente trasmettono informazioni sui parenti stretti della dinastia Kim), la comunità internazionale deve fare i conti con le ultime minacce militari di Pyongyang.

La stessa Kcna ha affermato che il missile osservato dalla coppia – nessun riferimento alla presunta figlia - era un Hwasong-17, e ha sottolineato che è stato lanciato dall'aeroporto internazionale di Pyongyang, volando a una distanza di 999,2 chilometri (621 miglia).