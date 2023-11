"Non ha retto la pressione dei media". Morto suicida il capitano-eroe della giovane squadra thailandese

La vicenda vissuta dai giovanissimi calciatori di una squadra thailandese, rimasti intrappolati all'interno della grotta di Tham Luang e sopravvissuti per ben 18 giorni, aveva fatto il giro del mondo, venendo narrata anche in alcuni film. A emergere, in questa incredibile storia, era stata la figura di Duangphet Phromthep, il capitano dei 'Moo Pa', che con incredibile dedizione e sangue freddo aveva tenuto fede al suo ruolo di guida, occupandosi dei propri compagni.

Duangphet Phromthep, conosciuto come il ragazzino-eroe che a soli 12 anni riuscì a salvare se stesso e altri undici coetanei dalla trappola potenzialmente mortale della grotta di Tham Luang, è morto lo scorso 12 febbraio 2023 in ospedale dopo essere stato ritrovato senza sensi nella sua stanza al Brooke House College di Market Harborough, nel Leicestershire. Negli ultimi anni, infatti, il ragazzo si era trasferito in inghilterra. Da subito c'erano stati dei sospetti. Sospetti che sono stati confermati di recente: Dom, così veniva chiamato dagli amici, si è tolto la vita.

La pressione dei media

Sopravvissuto all'esperienza della grotta, Duangphet Phromthep aveva lasciato Chiang Rai per andare a studiare in Inghilterra e realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista. Il ragazzo aveva infatti vinto una borsa di studio della Zico Foundation, ottenendo la possibilità di frequentare la Brooke House College Football Academy.

Avrebbe dovuto essere uno dei periodi più belli della sua vita, dopo l'incubo vissuto quel maledetto 23 giugno 2018, quando rimase intrappolato con i compagni e un accompagnatore maggiorenne nella grotta. Eppure qualcosa è andato storto. L'animo evidentemente troppo fragile del ragazzo non ha retto alla pressione costante. Troppo il clamore scaturito dalla vicenda di Tham Luang. Troppa, forse, la responsabilità attribuita a quello che era, in fin dei conti, soltanto un adolescente. Dom non ha retto, qualcosa in lui si è irrimediabilmente spezzato, portandolo a prendere la più atroce delle decisioni. Questo, almeno, quanto emerso al termine di una lunga inchiesta avviata subito dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo, appena 17enne.

La morte

Duangphet Phromthep è stato rinvenuto privo di sensi nella sua stanza al college. Soccorso e trasportato al Kettering General Hospital, è morto dopo due giorni di ricovero. Secondo i risultati dell'inchiesta, il 17enne si sarebbe suicidato. Nei mesi precedenti alla morte, il giovane non avrebbe dato segni di disturbo mentale, nessuno avrebbe potuto prevedere un simile esito. Dalle indagini, tuttavia, non sono emerse prove che indichino il coinvolgimento di terze persone nel decesso. Alla base della sofferenza del ragazzo ci sarebbe la troppa pressione mediatica.

Le parole del preside