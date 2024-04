"Non per persone perbene". Così la Ong dei migranti vuole boicottare Ryanair

Ascolta ora: ""Non per persone perbene". Così la Ong dei migranti vuole boicottare Ryanair"

Le Ong dei migranti hanno trovato un nuovo nemico in Michal O'Leary, Ceo della compagnia lowcost Ryanair. L'imprenditore irlandese, infatti, è intervenuto nella discussione sul piano inglese contro l'immigrazione irregolare, che prevede lo spostamento dei richiedenti asilo in Rwanda. O'Leary ha spiegato di essere disponibile a effettuare i voli, se avesse aerei a disposizione nelle finestre temporali individuate dal governo. " Se fosse il programma invernale e avessimo aerei di riserva fermi, e se il governo stesse cercando ulteriori voli di deportazione o qualsiasi altro volo, saremmo volentieri a disposizione per l'attività ", ha dichiarato il patron della principale compagnia low-cost europea in un'intervista rilasciata a Londra.

Il piano del governo non vedrà la luce ancora per un po' e non è chiaro se mai ci riuscirà, nonostante il premier Rishi Sunak sia convinto e determinato a portare avanti il suo lavoro per il contrasto dell'immigrazione clandestina. Il Ceo di Ryanair sta cercando di inserirsi in questo progetto, che per lui non è altro che un'altra operazione di business, mettendo a disposizione i suoi aerei per il trasporto dal Regno Unito al Paese africano. Da parte del premier inglese non ci sono ancora state reazioni a questo abboccamento da parte di O'Leary, noto anche per le sue posizioni e affermazioni provocatorie, e gli unici che hanno replicato all'imprenditore sono i soliti esponenti delle Ong.

Würdet ihr kriminellen Schlepper sie nicht alle illegal hierher bringen müssten wir uns keine Gedanken machen wie wir sie wieder loswerden.

Ein Hoch auf Ryanair — DaNilo (@Hemnetjertepi) April 28, 2024

" Il capo della compagnia aerea low cost Ryanair Michael O'Leary vuole deportare i richiedenti asilo con la sua flotta Ryanair. Vorrebbero 'fare un'offerta', ha detto. Si prega di tenerlo presente quando si pianifica il viaggio. D'ora in poi, Ryanair non dovrebbe essere per le persone perbene ", dichiarano dall'equipaggio della Ong tedesca Mission Lifeline, che utilizza la nave Rise Above, con bandiera tedesca. Un tentativo di boicottaggio da parte dell'organizzazione, contro la compagnia aerea privata, che non sta trovando particolare adesione nel mondo civile.