"Non siamo fratelli", poi le cinque coltellate: ferito il figlio 14enne dello chef Minguzzi

Il figlio 14enne dello chef Andrea Minguzzi è stato accoltellato a Istanbul e si trova ora ricoverato in ospedale in terapia intensiva in gravi condizioni a causa delle lesioni riportate agli organi interni durante la violenta aggressione. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i fatti si sono verificati lo scorso venerdì 24 gennaio, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, a tre giorni di distanza.

Figlio del cuoco italiano, che lavora in un ristorante della città sul Bosforo, e della violoncellista Yasemin Akincilar, Mattia Ahmet Minguzzi si trovava in un mercato del quartiere di Kadikoy, nella parte asiatica di Istanbul, in compagnia due amici ed era alla ricerca di alcune protezioni per praticare lo sketeboard. In questa circostanza sarebbe stato urtato da un ragazzo di un anno più grande, il quale, secondo le testimonianze riferite agli inquirenti da alcuni testimoni, si sarebbe rivolto a lui dicendogli: "Sei bellissimo".

A quel punto Mattia avrebbe replicato con un semplice "Scusa fratello" , dandogli poi le spalle nella convinzione che non ci sarebbe stato alcun seguito. Purtroppo così non è stato, e il 15enne B.B., dopo aver apostrofato il figlio dello chef chiedendogli "da quando saremmo fratelli io e te" , si è scagliato contro di lui colpendolo al petto con un coltello ben cinque volte. A infierire sul 14enne anche un amico dell'aggressore, un ragazzino di 16 anni (U.B. Le sue iniziali), che avrebbe colpito con dei calci Mattia mentre era a terra sanguinante.

Per fortuna di Mattia, ad assistere alla scena c'era anche un medico, il quale, rendendosi conto della gravità della situazione, ha praticato un massaggio cardiaco e la respirazione artificiale riuscendo a rianimarlo prima dell'arrivo sul posto dell’ambulanza che lo ha poi condotto in gravi condizioni in ospedale. Il 14enne, che ha riportato importanti lesioni ai reni e ai polmoni, si trova tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I due responsabili, di 15 e 16 anni, sono stati immediatamente rintracciati dalle forze dell'ordine grazie alle immagini riprese dalle videocamere di sicurezza installate nella zona del mercato e tratti in arresto: entrambi avevano alle spalle una serie di precedenti penali.

"I suoi organi interni non sono in buono stato ma rimaniamo comunque fiduciosi" , ha dichiarato lo chef Andrea Minguzzi alla stampa locale, stando a quanto riferito dal portale

"Sfortunatamente, non c'è niente che possiamo fare"

"i nostri dottori si stanno prendendo cura di lui"

Oda TV., ha aggiunto,. Anche le forze dell'ordine italiane sono state informate dell'accaduto