Non trova marito e sposa un pupazzo. Che la tradisce...

Un pupazzo per marito. No, questo non è il titolo di un film ma la storia a tratti surreale che arriva dal Brasile. Protagonista una 37enne, Meirivone Rocha Moraes, che ha deciso di convolare a nozze con un pupazzo. Una scelta a dir poco estrema quella della donna. Ma a volte la disperazione fa compiere gesti davvero particolari. Per non dire discutibili.

A far conoscere i due bizzarri sposi, racconta Leggo, è stata la mamma di Meirivone. Quest’ultima, probabilmente stanca delle lamentele della figlia in merito alle difficoltà di trovare l'anima gemella, ha deciso di impegnarsi in prima persona. E così è stato. Ma c’è una particolarità. Invece di cercare una persona in carne ed ossa la donna ha creato una bambola dalle fattezze maschili che, poi, ha dato alla figlia.

Chissà, forse quel gesto era dettato dal puro sarcasmo. Sia quel che sia, da quel momento la vita di Meirivone è cambiata. L’apice della felicità il 18 dicembre del 2021 quando la singolare "coppia" si sposa. Alla cerimonia hanno preso parte 250 invitati. Dal grande giorno passa poco tempo e Meirivone e Marcelo (questo il nome del marito-pupazzo) "mettono al mondo" il loro "bambino". Il piccolo, anche lui di pezza, è "nato" con un "parto in casa" grazie all'aiuto di un medico e di un'infermiera.

Ma anche le favole più belle hanno una fine. Dopo solo un anno di matrimonio ecco che arrivano le prime crepe nel rapporto tra donna e pupazzo. Meirivone annuncia su Tik Tok che lei e Marcelo dormono in stanze separate. Il motivo? Lei ha scoperto che il consorte l’aveva tradita con un'altra donna.

"L'ho scoperto tramite un'amica che mi ha detto di aver visto Marcelo entrare in un motel con un'altra donna mentre io ero ricoverata in ospedale con Marcelinho, nostro figlio, che aveva un virus", ha raccontato con una certa convinzione Meirivone. "All'inizio pensavo stesse mentendo- ha aggiunto- ma poi ho iniziato a guardare attraverso il suo telefono e ho visto le conversazioni, il che mi ha fatto capire che mi stava tradendo davvero". La donna continua nella sua invettiva spiegando che il marito "ha continuato a negare tutto e ha detto che mi ama molto, oltre a chiedere perdono tra le lacrime".

Non si sa perché la donna si sia spinta a tanto. Resta la stranezza di una storia assurda che ha attirato la curiosità di molti.