Nuova gaffe di Biden: scambia la Merkel con il defunto Kohl

Ci è cascato di nuovo: Joe Biden è incappato in una nuova e assurda gaffe. Nelle scorse ore, mentre parlava in pubblico, il presidente degli Stati Uniti ha fatto più volte riferimento al defunto cancelliere tedesco Helmut Kohl, scambiandolo con Angela Merkel. La svista - se così vogliamo chiamarla - ha subito fatto il giro dei principali media americani. Quella commessa dall'inquilino della Casa Bianca è infatti la seconda cantonata presa nel giro di pochi giorni, peraltro sempre su errori grossolani legati ai nomi dei grandi leader europei.

Nella più recente occasione, Biden descriveva le conversazioni che affermava di aver avuto con i leader europei in una riunione del G7 avvenuta nel Regno Unito nel 2021, alcuni mesi dopo la rivolta del 6 gennaio con l'assalto di Capitol Hill da parte dei sostenitori pro-Trump. Il presidente Usa ha quindi raccontato che "Helmut Kohl", morto in realtà nel 2017, gli aveva chiesto come avrebbe reagito se avesse letto di persone che avevano preso d'assalto il Parlamento britannico e ucciso ufficiali "per fermare l'elezione di un primo ministro". Ovviamente a prendere parte a quel summit non era stato il fantasma del compianto cancelliere (che guidò la Germania dal 1982 al 1998), bensì Angela Merkel.

Ma l'81enne presidente degli Stati Uniti non si è accorto della gaffe e nemmeno si è corretto. La figuraccia, peraltro, è arrivata a pochi giorni di distanza da un'altra cantonata presa da Biden proprio sui nomi dei leader europei. In un comizio a Las Vegas, sempre evocando il G7 del 2021, l'inquilino della Casa Bianca aveva scambiato l'ex presidente della repubblica francese Francois Mitterrand, morto nel 1996, con Emmanuel Macron, attuale capo dell'Eliseo. Anche in quel caso non erano mancate ironie e polemiche.

BIDEN SHOWS MORE SIGNS OF MENTAL IMPAIRMENT



Biden claimed to have spoken with German Chancellor Kohl at his fundraising events in New York when recounting events of a G7 meeting in 2021. Kohl died in 2017.



It follows his claims earlier this week that he spoke to French… pic.twitter.com/qjLh1QjL2n — Qingen Xu (@QingenXu) February 8, 2024

La fama di gaffeur, però, Biden l'aveva conquistata anche in altre occasioni. Nel luglio 2023, ad esempio, disse che "oltre 100 americani" erano morti a causa del Covid. La Casa Bianca successivamente corressse quel valore parlando di "oltre 1 milione" di persone. A giugno, poi, il presidente Usa confuse la guerra in Ucraina con quella in Iraq, affermando che il presidente russo Vladimir Putin stava "perdendo la guerra in Iraq".

E in molti, soprattutto sui social, alternano le ironie a considerazioni più preoccupate, chiedendosi se l'81enne politico statunitense sia nelle condizioni migliori per competere in vista delle elezioni presidenziali in vista come candidato democratico e possibile sfidante di Donald Trump.