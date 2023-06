"Putin sta perdendo la guerra in Iraq". L'ultima gaffe di Biden

Ennesima gaffe del presidente Usa Joe Biden. I giornalisti hanno chiesto quanto fosse stato danneggiato il presidente russo Vladimir Putin in seguito alla ribellione armata del gruppo Wagner dello scorso fine settimana. Il presidente Usa ha risposto che Putin è stato " assolutamente " indebolito, pur sottolineando che è "difficile dire fino a che punto ", quando gli è stato chiesto in che misura lo "Zar" sia stato danneggiato dalla rivolta armata di Prigozhin. " Sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq ", ha poi spiegato, confondendo evidentemente l'Iraq con l'Ucraina. " Sta perdendo la guerra in patria ed è diventato un po' un paria nel mondo ", ha insistito Biden. Il presidente degli Stati Uniti, 80 anni, è atterrato a Chicago per tenere un discorso su quella che la Casa Bianca chiama la "Bidenomics", basata sull'idea che " dobbiamo far crescere l'economia dal mezzo e dal basso verso l'alto ", in netta contrapposizione con la "Reaganomics" dell'ex presidente Ronald Reagan.

La gaffe di Biden

Secondo The Hill, il presidente Usa avrebbe commesso lo stesso errore durante una raccolta fondi nel Maryland martedì sera, confondendo anche in quel caso l'Iraq con l'Ucraina. Non più tardi di 10 giorni fa, l'inquilino della Casa Bianca, candidato alle elezioni presidenziali del 2024, si era reso protagonista di un'altra, sconcertante, gaffe. L'80enne presidente degli Stati Uniti, in corsa per il secondo mandato, ha concluso il suo intervento in Connecticut al summit sulla riforma per il controllo delle armi lasciando pubblico e giornalisti a bocca aperta dopo aver pronunciato il tradizionale motto patriottico inglese, "Dio salvi la Regina".

A che cosa si riferisse l'inquilino della Casa Bianca è difficile dirlo, anche se un portavoce ha spiegato che Biden aveva risposto a qualcuno tra la folla. La spiegazione ufficiale non ha convinto quasi nessuno. Anche lo staff della Casa Bianca - a cui molti organi di informazione si affidano per avere un resoconto dell'agenda pubblica del presidente - è apparso piuttosto imbarazzato e incredulo dall'osservazione di Biden, riferisce Fox News.

Timori per la salute mentale del presidente

Le continue gaffe di Joe Biden preoccupano gli americani. Secondo l'ultimo sondaggio Npr NewsHour/Marist, una maggioranza significativa di cittadini ritiene che la salute mentale del presidente Biden rappresenti una preoccupazione reale. Quasi 4 democratici su 10 hanno dichiarato che la sua forma mentale è preoccupante, così come 7 indipendenti su 10 e, come previsto, più di 8 repubblicani su 10.