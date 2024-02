Gaffe Biden: Macron diventa Mitterrand

Confondere Emmanuel Macron con Francois Mitterrand, 61 anni di differenza e schieramenti politici opposti, uno vivo e l'altro morto da 27 anni, potrebbe essere un lapsus soltanto ridicolo. Se non fosse che a farlo è forse l'uomo più potente del mondo, un ottantunenne che potrebbe restare in sella fino all'età di 86 anni.

Sì, ma in che condizioni? È questo il dubbio che attanaglia gli americani sia repubblicani sia democratici a proposito della capacità di Joe Biden di guidare gli Stati Uniti per un eventuale secondo mandato, quello per cui si è candidato alle presidenziali che si terranno a novembre (nessuno sembra in grado di scalzarlo nel campo dell'asinello) e che dovrebbero vederlo opposto a Donald Trump, un altro non di primo pelo, al netto di tutti i suoi guai giudiziari e della sua discutibile fandome.

È capitato che Biden, in un comizio a Las Vegas, abbia rievocato un G7 del 2021, e un dialogo con il presidente della Francia, che chiaramente era l'attuale Macron, ma lui chiama «Mitterrand», definendolo peraltro «cancelliere», pasticciando con Angela Merkel. Una gaffe che non è stata cancellata dagli zelanti funzionari della Casa Bianca che hanno ritoccato sia i video sia la trascrizione del discorso elettorale distribuita ai giornalisti.

La cosa ha fatto infuriare i francesi e preoccupato gli americani. Quelli di fede repubblicana sbeffeggiano il commander in chief e sentono di aver segnato un punto a loro favore. Quelli di fede democratica sono comprensibilmente angosciati e si chiedono se non abbia in fondo ragione il figlio del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che in un posto su X ha così preso in giro Biden: «È importante sensibilizzare l'opinione pubblica sul morbo di Alzheimer...».

Anche se i medici continuano a fornire bollettini rassicuranti sulla sua salute, Biden inanellare gaffe su gaffe. Qualche tempo fa è arrivato a dire che «più di 100 persone» erano morte a causa del Covid-19 negli Stati Uniti, frase in fondo corretta, visto che di morti ce ne sono stati oltre un milione.