Nuovo anno, nuovo canale Instagram per Meghan: lo schiaffo alla Famiglia reale

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo atto di ribellione dei Duchi di Sussex contro la Famiglia raele britannica: Meghan Markle ha infatti deciso di aprire un nuovo profilo Instagram in pieno contrasto con il contegno imposto dalla Corona.

In un breve video di auguri per il 2025, la Markle compare in abiti casual - una camicia lunga e dei pantaloni di jeans bianchi - corre su una spiaggia tenendo i capelli liberi e sciolti, e infine scrive sul bagnasciuga le lettere 2025. Il breve girato si conclude con un sorriso sereno della Duchessa. Una corsa liberatoria quella della 43enne? A quanto pare in certi ambienti si diceva da un po' che il profilo "@meghan" appartenesse proprio alla moglie del Principe Harry. Il post pubblicato con l'arrivo del nuovo anno pare proprio averlo confermato.

Secondo People, il breve filmato sarebbe stato girato da Harry in persona. I due si sarebbero recati su una spiaggia pubblica vicino alla loro casa di Montecito, in California. Oltre al video, un altro indizio sarebbe l'immagine del profilo Instagram, che sarebbe stata poi aggiornata con una foto in bianco e nero della 43enne.

Nuovo anno all'insegna della ribellione? Dopo aver chiuso il suo blog di lifestyle, The Tig, e cancellato il suo account Instagram prima del matrimonio reale con Harry, Meghan ha deciso di ritornare in grande stile.

La Duchessa ha trascorso questo periodo di vacanze nella sua Montecito, Santa Barbara, insieme alla sua famiglia. Harry, invece, è stato visto in California con il figlio, il Principe Archie, mentre prendeva lezioni di surf. Insomma, un contesto assolutamente sereno.

Vedremo cosa questo 2025 porterà alla Famiglia reale.

Ciò che è certo è che il nuovo account di Meghan sta rapidamente guadagnando. In poco tempo siamo già arrivati a 682.000 seguaci, fra cui l'amica di vecchia data Serena Williams, Chrissy Teigen e Mindy Kaling.

Resta ora da vedere quale sarà la reazione della Royal Family.