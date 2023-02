"Oggetto misterioso nei cieli": voli in tilt a San Pietroburgo. E Mosca fa alzare i jet

Bloccati tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo in Russia. La decisione è stata presa dall'amministrazione locale, e comunicata su Telegram, dopo l'avvistamento di un oggetto misterioso nei cieli. Sono subito decollati alcuni caccia per effettuare accertamenti. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli né sappiamo se l'episodio è in qualche modo collegato alla guerra in Ucraina.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass lo spazio aereo nel raggio di 200 chilometri da Pulkovo è stato chiuso fino alle 13:20 ora locale. In precedenza almeno cinque voli domestici russi decollati da Mosca e diretti a San Pietroburgo sono tornati indietro, secondo quanto mostrato dalla trattorie del sito web di monitoraggio dei voli Flight Radar.

A Rossiya Il-96-300PU which is part of the Russian Presidential Aircraft Fleet took off from Moscow just a few minutes ago and was said to be inbound towards Omsk but now appears to just be landing back in Moscow. pic.twitter.com/TVUCtWde6B