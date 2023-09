Un anno in ospedale per aver mangiato del pesto, il dramma della 47enne

Ricoverata in ospedale a Brasilia (Brasile) per ben oltre un anno semplicemente a causa del fatto di aver consumato del pesto acquistato in un negozio: la rara e gravissima malattia sviluppata dopo l'ingerimento della salsa l'ha costretta a subire cure costanti e una complessa fase di riabilitazione.

Protagonista della vicenda è Doralice Carneiro Sobreira Goes, una dipendente pubblica brasiliana di 47 anni. La donna ha raccontato dio aver acquistato il barattolo con il prodotto incriminato il 31 dicembre 2021, e di averlo consumato qualche settimana più avanti, alla fine di gennaio 2022. "Il pesto non aveva una data di scadenza, e in negozio non mi sono state fornite informazioni relative alle modalità di conservazione, ma ero una cliente abituale" , dichiara la 47enne a Jam Press. "Ho lasciato il mercato e ho tenuto la salsa nella dispensa finché non l’ho usata" , ricorda la donna. Il condimento sembrava in perfette condizioni di conservazione, essendo rimasto "inalterato nell'aspetto, colore, profumo e sapore". Verificato lo stato di apparente buona conservazione del prodotto, Doralice decide di assaggiarlo e resta soddisfatta: "Era delizioso" . Ma qualcosa va storto nelle ore successive all'ingerimento del pesto. "Ho dormito per 11 ore di fila, il mio corpo non si sentiva bene, il mio respiro era peggiorato e la mia lingua sembrava formicolare".

Tutti segnali preoccupanti, che spingono la donna a recarsi in ospedale. "Ho guidato per 20 chilometri, ho parcheggiato la macchina e poi il mio corpo ha smesso di funzionare" , ricorda. Una sorta di allarmante paralisi, quindi. La 47enne non si perde d'animo e riesce a trascinarsi fuori dall'auto, accasciandosi a terra. "È stato allora che ho visto un dipendente con una sedia a rotelle, così ho gridato" : finalmente qualcuno la aiuta e la conduce al pronto soccorso.

La donna, che riesce a muovere solo due dita dei piedi, sembra quasi interamente paralizzata e viene sottoposta a una tac. La diagnosi è drammatica: si trattava infatti di botulismo, una malattia molto rara causata da una tossina che attacca il sistema nervoso del corpo causando difficoltà respiratorie, paralisi muscolare e anche morte. I medici prescrivono un farmaco anti-botulino, che la donna assume entro 48 ore dalla possibile intossicazione.

Dopo aver preso il farmaco, Doralice riesce di nuovo a muovere anche altre parti del corpo e ad articolare delle piccole frasi. "Mi è stata anche prescritta della fisioterapia per rafforzare i muscoli del mio corpo" , spiega la 47enne. La causa di quella terribile malattia, secondo i medici, era da imputare all'ingerimento del pesto. "Era una delle poche cose che avevo mangiato di recente, era artigianale" , prosegue la donna, "il batterio doveva essersi formato lì".

Pur avendo riscontrato degli immediati miglioramenti, tuttavia, è stato necessario per lei restare in un lettino d'ospedale a Brasilia per oltre un anno. Tra l'applicazione di ventose, elettrostimolazione, compressioni a secco e fisioterapia polmonare, la povera donna è andata avanti mesi con la fase di riabilitazione. È stata dimessa dall'ospedale solo di recente, ma le difficoltà sono ancora enormi. "Respiro senza aiuto da nove mesi, il che è un buon segno" , spiega, precisando di essere ora in grado di andare in bagno da sola e di riuscire ad alimentarsi in modo autonomo. "Ho bisogno dell'aiuto di un deambulatore per spostarmi, ma è ancora difficile" , conclude.

Il Dipartimento di Sorveglianza Sanitaria ha ispezionato il negozio e aperto le indagini, anche se per il momento non è stata intrapresa alcuna azione legale nei confronti del proprietario.