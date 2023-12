Operazione Marocco-Spagna: arrestati cinque membri dell'Isis. Avevano pianificato due attacchi

Fermate alcune cellule dell'Isis in Spagna grazie all'operazione della polizia locale, che ha lavorato con il supporto della Direzione generale di sorveglianza territoriale del Marocco (DGST). Grazie alla combinazione dei due organi, è stato possibile procedere con l'arreso di cinque soggetti vicini allo Stato Islamico.

L'arresto

Stando a quanto riferito dalla polizia spagnola in un comunicato stampa ufficiale, l'operazione decisiva si è svolta lo scorso sabato 16 dicembre. Cinque persone sono state rintracciate e catturate nelle province di Valencia, Caceres, Alicante e Gipuzkoa. Si trattava di una rete dell'Isis vera e propria, che in territorio spagnolo portava avanti un'attività di raccolta fondi ottenuti attraverso dei crimini, volta a finanziare il terrorismo.

La polizia ha pertanto provveduto a sequestrare quasi 200.000 euro, corrispondenti a 2,2 milioni di dirham, che nei piani dei membri del gruppo sarebbero poi stati trasferiti via criptovaluta. Non solo. Gli arrestati avevano anche il compito di indottrinare e formare nuove leve.

Sempre secondo le informazioni rilasciate dalla polizia spagnola, le indagini sono state portate avanti per due anni. I cinque soggetti arrestati avevano partecipato alla pianificazione di almeno due attentati, fortunatamente bloccati prima della loro realizzazione.

La collaborazione col Marocco

Fondamentale per la buona riuscita dell'operazione la collaborazione con le autorità marocchine. La cooperazione internazionale si è confermata decisiva al fine della lotta contro il terrorismo. Per quanto concerne la Spagna, nel 2022 la nazione ha rinsaldato i legami bilaterali col Marocco, instaurando una fruttuosa collaborazione non solo per quanto concerne la sicurezza dei Paesi, ma anche per contrastare l'immigrazione irregolare e il traffico di sostanze stupefacenti.

Marocco e Spagna, ha dichiarato di recente il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, possono vantare una delle relazioni più salde e ricche del mondo. Entrambe godono di un " partenariato strategico e multidimensionale" , ha dichiarato il ministro, come riportato dal portale online vocenews.it.

Importante osservare come il Marocco stia intessendo buoni rapporti anche con l'Unione europea, con la quale ha presieduto la conferenza organizzata per il lancio del Global Counterterrorism Forum (GCTF), una piattaforma multilaterale e apolitica in cui si collabora per prevenire e contrastare ogni forma di estremismo violento.