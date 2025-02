In volo per ore accanto a un cadavere. L'orrore a bordo di un aereo Qatar Airways

Ascolta ora 00:00 00:00

Un volo da incubo e una vacanza a Venezia che inizia in modo traumatico: una coppia australiana, i signori Mitchell Ring e Jennifer Colin, hanno volato per molte ore accanto a una donna morta a causa di un malore su un volo della Qatar Airways che da Melbourne ha fatto scalo a Doha prima di raggiungere il capoluogo veneto.

Cosa è successo

Secondo quanto hanno raccontato al notiziario australiano "Current Affair", per circa dieci ore il volo diretto nella capitale del Qatar è andato tutto bene ma poi avviene la tragedia: una donna appena uscita dal bagno si accascia al suolo e muore sul colpo. Il personale della compagnia ha fatto di tutto per rianimarla ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. A quel punto, secondo il racconto del signor Ring, l'equipaggio di volo avrebbe sistemato il corpo della donna su un sedile vuoto accanto alla coppia per le restanti quattro ore del volo (la durata complessiva Melbourne-Doha è di 14 ore).

Viaggio con il cadavere

Da questo momento ecco che la vicenda ha dell'incredibile: se è vero che in un primo momento il personale di bordo ha fatto di tutto per sistemare la donna deceduta in business class, la sua mole piuttosto corpulenta non ha consentito di farla passare attraverso il corridoio. L'unica soluzione, quindi, era sistemarla in uno dei posti liberi in economy class. " Poi mi hanno guardato e hanno visto che c'erano posti liberi accanto a me, mia moglie era dall'altra parte, eravamo in una fila da quattro ", ha spiegato Ring. " Mi hanno detto: 'Puoi spostarti per favore?', Io ho semplicemente detto, 'Sì, nessun problema'. Poi hanno messo la signora sulla sedia in cui ero io".

La cosa più incredibile è che l'equipaggio di volo non avrebbe permesso loro di cambiare posto per le ore rimanenti di volo (quattro) chiedendo loro di rimanere seduti mentre il personale medico si sarebbe occupato del corpo della donna subito dopo l'atterraggio aggiungendo che non sarebbe stato offerto loro alcun supporto da Qatar Airways.

La nota di Qatar Airways

In una dichiarazione a NbcNews, la compagnia ha fatto le condoglianze " alla famiglia del passeggero che purtroppo è scomparso a bordo del nostro volo. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente o disagio che questo incidente possa aver causato e stiamo contattando i passeggeri in linea con le nostre politiche e procedure ", riporta la dichiarazione. Il signor Ring, però, non ci sta. " Hanno il dovere di prendersi cura sia dei loro clienti che del loro personale, devono contattarci per assicurarci se abbiamo bisogno di supporto o di consulenza ".

Stiamo cercando di trarre il meglio da una situazione piuttosto difficile... siamo in vacanza, quindi stiamo cercando davvero di divertirci

Da Venezia, poi, sono arrivate le dichiarazioni finali. "", ha concluso la signora Colin.