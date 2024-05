Amsterdam, orrore all'aeroporto Schiphol. Uomo risucchiato dal motore di un aereo Klm

Momenti di sconcerto e terrore all'aeroporto Schiphol di Amsterdam, dove ieri un uomo ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal motore acceso di un aereo. Al momento non si conoscono ancora le dinamiche dell'accaduto, tanto che la polizia olandese non esclude neppure il gesto volontario. Le indagini sono attualmente in corso.

Terrore all'aeroporto

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il terribile episodio si è verificato nel corso della giornata di ieri, mercoledì 29 maggio, all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. Il portale online olandese Bndestem.nl spiega che l'aereo in questione era un Embraer 190 di proprietà della compagnia aerea Klm. Il velivolo era in partenza, tanto che i passeggeri si trovavano a bordo. Avrebbe dovuto decollare alle 14:25, alla volta di Billund, nel sud della Danimarca.

A un certo punto, però, tutti quanti sono stati sorpresi da un fortissimo rumore, definito " infernale ". Il personale dell'aeroporto, così come alcuni passeggeri che si trovavano ancora a terra, hanno visto con i loro occhi una persona che veniva risucchiata da una turbina a reazione del velivolo ormai pronto per la partenza. Immagini a dir poco scioccanti. E' immediatamente scattato l'allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma non è purtroppo stato possibile fare nulla per la vittima.

A seguito dell'orribile incidente, più di ottanta passeggeri a bordo del volo KL1341 sono stati fatti scendere e messi in sicurezza. Molti di loro erano in stato di forte choc. La compagnia aerea Klm ha successivamente rilasciato un comunicato in cui ha confermato la notizia: "Oggi si è verificato un terribile incidente a Schiphol: una persona è finita nel motore di un aereo in funzione. Purtroppo la persona è morta. Riceviamo passeggeri e dipendenti che hanno visto questo a Schiphol. Le circostanze sono attualmente oggetto di indagine. Per ulteriori informazioni - appena disponibili - rimandiamo alla Regia Polizia Militare".

Nella serata di mercoledì, Klm ha poi organizzato un volo sostitutivo per i passeggeri, decollato intorno alle 20:30.

Le indagini

Sulla vicenda è stata naturalmente aperta un'inchiesta, affidata alla polizia militare. I passeggeri e il personale dell'aeroporto sono stati ascoltati nella speranza di reperire qualche informazione in più sulla vicenda. Anche se tutto fa pensare che si sia trattato di un tragico incidente, le autorità devono comunque valutare anche l'ipotesi suicidio.

Al momento, inoltre, nulla si sa sull'identità della vittima.

Non è stato detto se si tratta di un passeggero o di un dipendente dell'aeroporto. Gli inquirenti hanno fatto sapere che le procedure disono ancora in corso, rese diffcoltose a causa dello stato in cui è ridotto il cadavere.