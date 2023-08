Orrore in Australia, ex maestro accusato di abusi sessuali su 91 bambine

Ascolta ora: "Orrore in Australia, ex maestro accusato di abusi sessuali su 91 bambine"

Un ex maestro è stato arrestato dalla polizia australiana con l'accusa di aver abusato di 91 bambine per un totale di 1623 crimini sessuali. L'indagato, 45 anni, avrebbe registrato gli incontri con le minori - tutte di età inferiore ai 10 anni - con lo smartphone e alcune telecamere. " Uno dei casi più terribili di abusi sessuali su minori che abbia mai visto in 40 anni di attività di polizia " ha dichiarato nel corso della conferenza stampa odierna il vice commissario della polizia del Nuovo Galles del Sud, Michael Fitzgerald.

L'accusa choc

Stando a quanto riporta LaPresse, gli abusi sarebbero avvenuti tra Brisbane, Sidney e in alcune località estere nell'arco di 15 anni. Le accuse nei confronti dell'ex maestro, includono sia veri e propri stupri che approcci non meglio precisati di natura sessuale. Tutti i bambini coinvolti sono stati identificati e i loro genitori informati dell'indagine a carico del 45enne.

Le indagini sul dark web

La polizia australiana ha monitorato per mesi l'attività dell'uomo sul dark web rintracciando le foto che condivideva nei siti del darknet (reti oscure ndr). Da qui la sconvolgente scoperta, poi confermata anche dai successivi accertamenti investigativi, dei ripetuti e reiterati abusi sessuali sulle bambini in "età puberale". Se le accuse ipotizzate dovessero trovare riscontro, l'uomo rischierebbe l'ergastolo.

Il caso di Richard Huckle

La vicenda dell'ex maestro incriminato per reati sessuali ricorda il caso ben più noto dell'inglese Richard William Huckle, trent'anni, che fu accusato e connadato per pedofilia. Finito a processo per 91 casi di abusi - le violenze, come poi fu accertato, si consumarono tutte in Malesia - Huckle si professò colpevole solo di 71 reati che gli vennero contestati, tra cui: 31 accuse di violenze sessuali su bambini con età inferiore ai 12 anni e 14 casi di stupro su minore. Tra gli altri capi di imputazione figuravano anche il possesso e la creazione di materiale pedopornografico, sesso virtuale e agevolazione della commissione di reati sessuali su minori mediante la creazione di un manuale per pedofili. L'imputato fu condannato a 22 ergastoli il 6 giugno del 2016 presso il tribunale dell'Old Bailey. Durante l'udienza di condanna, l'avvocato di Huckle lesse alcune dichiarazioni di "pentimento" del suo assistito. Il 33enne fu trovato senza vita nella sua cella, all'interno del carcere di Full Sutton, il 13 ottobre del 2019.