Orrore in Svizzera. Modella uccisa, i resti tritati nel frullatore. Il marito-killer: "Legittima difesa"

Una storia a dir poco agghiacciante quella che arriva dalla Svizzera, dove una modella è stata uccisa e fatta a pezzi dal proprio compagno. L'uomo, fermato dalle forze dell'ordine, ha affermato di aver agito per legittima difesa. Il Paese è sotto choc.

Un racconto dell'orrore

A perdere la vita è stata la 38enne Kristina Joksimovic, modella ed ex finalista di Miss Svizzera. L'omicidio risale allo scorso febbraio, ma la notizia è tornata ad occupare le prime pagine dei quotidiani svizzeri a seguito dei risultati degli esami autoptici eseguiti sui resti della donna. Secondo quanto riferito sino ad ora, la 38enne viveva col marito Thomas - di cui non sono state rese note altre generalità - in una lussuosa abitazione di Binningen, vicino a Basilea. Proprio all'interno della casa è stato rinvenuto ciò che restava di Kristina.

La 38enne e il marito, sposati dal 2017 e genitori di due bambine, avevano dei problemi, come testimoniato da alcuni amici. Tuttavia nessuno avrebbe mai immaginato un simile esito. Kristina è infatti stata strangolata e quindi fatta a pezzi. Fermato dalla polizia locale, il coniuge della vittima è stato arrestato ed ha poi confessato l'omicidio della consorte. Il racconto emerso, alla luce degli esiti degli esami autoptici, è a dir poco inquietante. Dopo aver strangolato a morte la moglie, l'uomo, come da lui stesso ammesso, avrebbe provveduto a trasportare il corpo in lavanderia per procedere allo smembramento. Quindi, in preda al panico, avrebbe continuato la sua "opera", sminuzzando i singoli pezzi con un frullatore a immersione. Il risultato sarebbe poi stato disciolto in una sostanza chimica.

Parlando con gli inquirenti, l'uomo ha riferito di aver agito per legittima difesa e di essere stato in preda al panico. Lo scorso mercoledì è stato ascoltato dalla Corte federale di Losanna, che ha respinto il riscorso per il rilascio della custodia cautelare. Non solo, sono stati riscontrati evidenti segnali di malattia mentale. Il soggetto, di 41 anni, resta dietro le sbarre, mentre le indagini proseguono.

Lo sconcerto

Enorme lo sconvolgimento di coloro che conoscevano la coppia. "Per me, sembravano la famiglia perfetta ", ha dichiarato uno degli amici di Kristina al quotidiano locale Blick. "S ono molto triste" . La vincitrice di Miss Svizzera 2006 Christa Rigozzi ha commentato sui social: "Senza parole, ancora triste". "Senza parole. Riposa nella pace di Dio" , sono state le parole della vincitrice del 2018 Jastina Doreen Riederer, come riportato dal DailyMail.

Ancora da chiarire che cosa abbia provocato il raptus dell'uomo.

"livello di energia criminale notevolmente elevato"

"tratti sadico-sociopatici".

Se da un lato Kristina aveva parole dolci nei confronti del marito, dall'altra ci sono i conoscenti che parlano di. Gli inquirenti, che hanno stilato un profilo dell'uomo, sono convinti che il soggetto abbia mostrato un, con