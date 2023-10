Otto anni alla giornalista russa che protestò contro la guerra

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che l’anno scorso protestò in uno studio tv contro la guerra di Mosca in Ucraina, è stata condannata a otto anni e sei mesi di carcere, in contumacia. La donna infatti si trova in Francia, dove si è rifugiata, con la figlia dodicenne, dopo essere fuggita dagli arresti domiciliari. L’ex redattrice di Channel One è stata ritenuta colpevole di aver diffuso false informazioni sulle forze armate della Federazione Russa.

L'irruzione con un cartello

Nel marzo 2022 la giornalista fece irruzione con un cartello, durante una trasmissione tv in diretta, per protestare contro l’invasione russa dell’Ucraina. La notizia destò grande clamore. Fu arrestata, multata e subito rilasciata, ma per evitare ritorsioni decise di trasferirsi in Europa.

Cosa prevede la condanna

"Tenendo conto della posizione della procura - si legge in una nota ufficiale - il tribunale ha condannato Ovsyannikova a otto anni e sei mesi di reclusione da scontare in una colonia correzionale a regime generale. Il tribunale l’ha anche privata del diritto di impegnarsi in attività legate all’amministrazione di siti web di reti elettroniche o di informazione e telecomunicazione, compreso Internet, per un periodo di quattro anni".

Problemi familiari

Dopo l'irruzione nello studio tv e le conseguenze che ne derivarono, la vita della Ovsyannikova è cambiata profondamente. Non solo per la persecuzione cui inevitabilmente è andata incontro. Suo figlio, infatti, ha rotto con lei e l’ex marito ha avviato una battaglia legale per ottenere l’affidamento esclusivo della figlia minorenne. L'ottobre dell'anno scorso, dopo la fuga dalla Russia, il tribunale ha stabilito che i figli della giornalista debbano vivere con il padre, il giornalista di Russia Today Igor Ovsyannikov.