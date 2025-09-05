Overdose da vitamina D alle Baleari, 16 persone all'ospedale. Quali sono i rischi

Il ministero della Salute spagnolo ha emesso un comunicato in merito ai "rischi dell'assunzione irrazionale di vitamina D" dopo che 16 persone - nel maggio scorso - sono state ricoverate alle Isole Baleari per overdose da vitamina D. Una scelta presa dal governo di Madrid che ha voluto chiarire "l'importanza di un uso prudente della vitamina D" in quanto risulta "essenziale al metabolismo osseo e nella regolazione del calcio. Il suo uso deve seguire criteri clinici al fine di evitare danni potenziali o interventi inefficaci". Ma ha precisato altresì che "l'integrazione non necessaria può portare a effetti avversi".

Cosa è successo

Il 16 luglio scorso 16 persone sono state ricoverate in ospedale - come si legge sulla piattaforma medica Univadis Spain - per un'intossicazione da vitamina D dopo aver ingerito un integratore. Secondo le testimonianze i primi pazienti giunti in pronto soccorso presentavo presentavano dolore addominale, nausea e vomito. Altre problematiche, come insufficienza renale, ipercalcemia e alti livelli di vitamina D, hanno fatto suonare il campanello di allarme. Il sistema di sanità pubblica ha aperto un'indagine da cui sono emersi numerosi casi di avvelenamento di individui sani dopo il consumo di prodotti multivitaminici acquistati online, senza prescrizione medica. L'AESAN - agenzia spagnola per la sicurezza alimentare - ha emesso quindi un'allerta riguardo un lotto difettoso di integratori di vitamina D. Anche se la distribuzione iniziale fosse limitata alle Baleari, le autorità sono state avvisate sul rischio di una diffusione sul continente.

Il ruolo della vitamina D

Essenziale per l'assorbimento del calcio, quindi per la salute delle ossa, la vitamina D risulta un elemento fondamentale per il nostro corpo. Molti studi hanno dimostrato che carenza di questa vitamina e malattia delle ossa vanno di pari passo. È importante ricordare che ha anche effetti antitumorali, aiuta a combattere diversi tipi di cancro, come il melanoma, il cancro del colon-retto e il cancro al seno.

Proprio a causa dei suoi beneficie della carenza di questa vitamina nella popolazione spagnola, negli anni si è registrato un'impennata nelle prescrizioni, che hanno portato ad un aumento esponenziale del consumo